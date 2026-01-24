पिता को भेजा गया था शराब पीने का वीडियो; ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्र ने बिल्डिंग से लगाई छलांग
उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर परिक्षेत्र ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तृतीय स्थित एक हॉस्टल में शुक्रवार-शनिवार की मध्य रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र उदित सोनी ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे छलांग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने शनिवार सुबह घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधी रात में छात्र उदित सोनी अपने दोस्त चेतन और कुलदीप के साथ शराब पीकर हॉस्टल लौटा था। इस पर हॉस्टल प्रबंधन ने छात्र को फटकार लगाई और घटना का वीडियो बनाकर उसके पिता विजय सोनी को भेज दिया। वीडियो देखने के बाद पिता ने फोन पर उदित को डांटते हुए नाम कटवाकर घर बुलाने की बात कही।
बताया जा रहा है कि इसी बात से मानसिक रूप से परेशान होकर उदित ने हॉस्टल के चौथे फ्लोर से छलांग लगा ली। सूचना मिलते ही उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है।
घटना के बाद छात्रों में आक्रोश और शोक का माहौल है। उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर छात्रों से वार्ता की गई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में हॉस्टल परिसर में शांति व्यवस्था कायम है।पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है।