Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGreater Noida Authority will purchase necessary equipments machines to deal with acidents and disasters
हादसे से सबक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नई तैयारी; आपदा से निपटने को खरीदेगा मशीनें

हादसे से सबक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नई तैयारी; आपदा से निपटने को खरीदेगा मशीनें

संक्षेप:

नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की की मौत की घटना ने हाईटेक शहर की पोल खोल कर रख दी है। इससे सबक सीखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आगजनी, हादसों और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए रोबोट फायर जैसी जरूरी मशीनें यानी उपकरण खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है।

Jan 25, 2026 01:37 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की की मौत की घटना ने हाईटेक शहर की पोल खोल कर रख दी है। इससे सबक सीखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आगजनी, हादसों और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए रोबोट फायर जैसी जरूरी मशीनें यानी उपकरण खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जिले में बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें हैं। इसके देखते हुए अग्निशमन विभाग को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा, ताकि आगजनी की स्थिति से निपटने में मदद मिल सके। पानी में फंसे लोगों को भी बचाया जा सके। इसके लिए संसाधन जुटाने के साथ प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाएगा।

100 मशीनें खरीदी जाएंगी

प्रथम चरण में करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से छोटी और बड़ी मिलाकर 100 मशीनें खरीदी जाएंगी। अत्याधुनिक तकनीक से युक्त फायर मशीनें खरीदने के लिए बीते साल मार्च महीने में हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन अब तक उपकरणों की खरीद नहीं की जा सकी। नोएडा में बीते दिन हुए हादसे के बाद मशीनों की खरीद में तेजी आ गई है। इसके लिए गठित समिति में प्राधिकरण के साथ पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। सामान खरीदकर संबंधित विभाग को उपलब्ध करा जाएंगे। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया अगले दो से तीन माह में पूरी कर ली जाएगी।

इस तरह की घटनाओं से निपटने में कारगर होंगी

जिले में बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें हैं, ऐसे में ये उपकरण काफी उपयोगी साबित होंगे। वाटर मिस्ट के जरिए बिजली के ट्रांसफॉर्मर, किचन, गैस सिलेंडर, कार में लगी आग को बुझाया जा सकता है। कटिंग टूल आगजनी में फंसे लोगों को बचाने के लिए लोहे को काटने के काम आएगा। प्रॉक्सिमिटी सूट और केमिकल सूट से तापयुक्त और केमिकल की आग से निपटने के लिए इस्तेमाल होगा। कार्बन कंपोजिट सिलेंडर से धुएं युक्त वातावरण में भी दमकलकर्मी लंबे समय तक बचाव कार्य कर सकेंगे। एलमोनाइज सूट से 300 डिग्री तापमान होने पर भी रेस्क्यू करने के लिए उपयोगी है। लंबी अवधि तक आगजनी से निपटने के लिए पानी की आपूर्ति करने में वाटर बाउजर ही कारगर है।

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''आगजनी और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। फायर उपकरण खरीदने के लिए टेंडर जारी की गई है। कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। आपदाओं से निपटने के लिए बजट सुरक्षित किया जाएगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida Authority Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।