NCR में मकर संक्रांति के बाद आएगी फ्लैटों की योजना; जानें लोकेशन, साइज और कीमत
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए स्थित अपनी बहुमंजिला आवासीय सोसाइटी में बने बनाए गए फ्लैटों की योजना मकर संक्रांति के बाद लाएगा। प्रथम चरण में 90 फ्लैटों की योजना लाई जाएगी। पहली बार ई-नीलामी के जरिये फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। संपत्ति विभाग ने योजना लाने की तैयारी पूरी कर ली है।
प्राधिकरण ने मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरत को ध्यान में रखकर सेक्टर ओमीक्रॉन-1 और ओमीक्रॉन-1ए में बहुमंजिला आवासीय सोसाइटी बनाई थी। 20 मंजिला इस सोसाइटी में 58 और 82 वर्गमीटर के फ्लैट बनाए गए हैं। उस समय लकी ड्रॉ के माध्यम से आवंटन किया गया था। अधिकारी के मुताबिक, सेक्टर ओमिक्रॉन-1ए में दोनों आकार में मिलाकर करीब 350 फ्लैट अभी खाली हैं। प्राधिकरण ने इनका आवंटन अब ई-नीलामी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण बोर्ड से इसकी अनुमति मिल चुकी है।
82 वर्गमीटर साइज के होंगे फ्लैट
संपत्ति विभाग के अधिकारी के मुताबिक, मकर संक्रांति के बाद योजना शुरू कर दी जाएगी। प्रथम चरण में 82 वर्गमीटर आकार के 90 फ्लैटों की योजना लाई जा रही है। इसके बाद 58 वर्गमीटर के फ्लैटों की योजना शुरू की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से बाकी बचे सभी फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। 82 वर्गमीटर के फ्लैटों का आरक्षित मूल्य 72 लाख रुपये और 58 वर्गमीटर के फ्लैट का आरक्षित मूल्य 49.11 लाख रुपये रखा गया है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। प्राधिकरण ने बाजार मूल्य का सर्वेक्षण कराने के बाद आरक्षित मूल्य तय किया है।
रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''बहुमंजिला सोसाइटी में निर्मित फ्लैटों की योजना इस माह शुरू कर दी जाएगी। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। सेक्टर ओमीक्रॉन-1 और ओमीक्रॉन1ए में खाली फ्लैट चरणबद्ध तरीके से आवंटित होंगे।''