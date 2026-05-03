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काम की बात: ग्रेटर नोएडा में मकान-दुकान खरीदना और महंगा, 3.58% बढ़ी जमीन की कीमतें; देखें नई दरें

May 03, 2026 06:16 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। प्राधिकरण ने संपत्तियों की आवंटन दरों में 3.58 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। प्राधिकरण का यह फैसला सीधा आम आदमी की जेब पर असर डालेगा।

ग्रेटर नोएडा में मकान-दुकान खरीदना और महंगा, 3.58% बढ़ी जमीन की कीमतें; देखें नई दरें

ग्रेटर नोएडा में मकान, दुकान खरीदने के साथ उद्योग लगाना और अधिक महंगा हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी तरह की संपत्तियों की आवंटन दरों में 3.58 फीसदी वृद्धि की है। नई आवंटन दरें एक अप्रैल से लागू मानी जाएंगी।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को 143वीं बोर्ड बैठक में नई आवंटन दरों पर मुहर लग गई। हालांकि, यह वृद्धि बीते साल की तुलना में कम है। बीते साल दरों में औसतन पांच फीसदी की वृद्धि की गई थी। ग्रेटर नोएडा के सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्तियों की नई आवंटन दरें तय कर दी गई हैं।

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आवासीय श्रेणी में मौजूदा आवंटन दर 33,481 से 49,588 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। औद्योगिक श्रेणी में यह दर 10,416 से 32,327 रुपये है। वहीं, बिल्डर श्रेणी में 40,408 से 57,218 रुपये, जबकि व्यावसायिक श्रेणी में एफएआर के हिसाब से 60,035 से 95,362 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। मौजूदा दर में अब 3.58 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों को प्रचलित आवासीय दरों पर ही भू-आवंटन किया जाएगा।

बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए भी ओटीएस लागू

ग्रेटर नोएडा बोर्ड ने प्राधिकरण द्वारा बनाए गए ईडब्ल्यूएस से लेकर 135 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को भी बड़ी राहत दी है।बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए बकाया प्रीमियम और लीज डीड के विलंब शुल्क के ब्याज पर राहत देने लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दे दी गई है। यह ओटीएस कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से छह माह के लिए लागू होगी। प्राधिकरण के संपत्ति विभाग की तरफ से बहुमंजिला फ्लैटों के आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है। ओटीएस के लागू होने से प्रीमियम की बकाया धनराशि और लीज डीड के विलंब शुल्क पर 80 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है। प्रीमियम की बकाया धनराशि पर ब्याज नहीं लगेगा।

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40 हजार से अधिक लोगों को मालिकाना हक मिला

रुकी हुई बिल्डर परियोजनाओं की अड़चन को दूर करने के लिए लागू की गई अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर बकाया राशि का 25 फीसदी जमा करने पर रजिस्ट्री खोल दी गई है। परियोजनाओं की तरफ से 25 फीसदी धनराशि जमा कराने से प्राधिकरण को लगभग 1592 करोड़ की बकाया धनराशि प्राप्त हुई है। साथ ही अब तक 40,570 को मालिकाना हक मिल चुका है। इससे संबंधित रिपोर्ट बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की गई। अधिकारी के मुताबिक 85 में से 73 परियोजनाओं की तरफ से 25 फीसदी धनराशि जमा कराई जमा कराई गई। अब तक जिन 73 बिल्डर परियोजनाओं को लाभ मिला है, उनके खरीदारों को उनका आशियाना मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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