सड़कों की सफाई करने आई मशीनें ही उड़ाने लगीं धूल का बवंडर, भारी पड़ी ये गलती; वीडियो वायरल होते ही हुआ सख्त ऐक्शन
प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और कहा कि यह रकम कंपनियों के आगामी बिलों के भुगतान से कटौती करके वसूल की जाएगी। साथ ही कंपनियों को तीन कार्यदिवस में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
NCR के सभी शहर एक तरफ जहां इन दिनों भारी वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा की सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए लगाई गई मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें ही प्रदूषण फैलाने का कारण बन रही हैं। सफाई के दौरान पानी का छिड़काव नहीं किए जाने से सफाई करने गई ये मशीनें खुद ही भारी प्रदूषण का कारण बन गईं और सड़कों पर धूल के बड़े-बड़े गुबार उड़ाने लगीं। जिसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, ऐसे में इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दो सफाई कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही नोटिस जारी करते हुए तीन कार्यदिवस के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी दी गई है।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. बलकार सिंह ने कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच और शिकायतों के आधार पर दोनों कंपनियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की।
इन दो कंपनियों पर हुआ ऐक्शन
स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा बुधवार को 'एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड' और 'यदुवंशी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड' को नोटिस जारी किए गए हैं। दोनों कंपनियां ग्रेटर नोएडा में ट्रक माउंटेड मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का संचालन, रखरखाव और सड़कों की यांत्रिक सफाई का काम कर रही हैं।
सफाई के दौरान नहीं किया गया छिड़काव
प्राधिकरण ने बताया कि ग्रेटर नोएडा की सड़कों को साफ-सुथरा और धूल मुक्त रखने के उद्देश्य से प्राधिकरण की ओर से ट्रक माउंटेड मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सफाई कराई जा रही है। इसके लिए दो कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन मशीनों के माध्यम से सड़कों की यांत्रिक सफाई की जाती है, ताकि धूल और गंदगी को हटाया जा सके। हालांकि, सफाई के दौरान इन दोनों कंपनियों द्वारा आवश्यक मात्रा में पानी का छिड़काव नहीं किया गया, जिसके कारण मशीनों के पीछे धूल का भारी गुबार उड़ने लगा, और इससे राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिकायतें प्राधिकरण तक पहुंचीं।
मशीनों से अत्यधिक धूल उड़ना गंभीर लापरवाही
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत सड़कों की सफाई से पहले पानी का छिड़काव करना और सफाई के दौरान निर्धारित सावधानियां बरतना जरूरी है। इसके बावजूद मशीनों से अत्यधिक धूल उड़ना गंभीर लापरवाही है।
प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और कहा कि यह रकम कंपनियों के आगामी बिलों के भुगतान से कटौती करके वसूल की जाएगी। कंपनियों को तीन कार्यदिवस में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
'किसी सूरत में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी'
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के उपमहाप्रबंधक (डिप्टी जनरल मैनेजर) विजय रावल ने स्पष्ट किया कि शहर में वायु प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति हों या फर्म, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि सफाई कार्य में लापरवाही और पर्यावरण संबंधी नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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