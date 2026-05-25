ग्रेटर नोएडा में 60 मीटर चौड़े पेरिफेरल रोड का कितना बचा काम? इन जगहों तक जाना होगा आसान

ग्रेटर नोएडा में 60 मीटर चौड़े पेरिफेरल रोड का निर्माण कार्य तेजी से चला है। दो हिस्से में किए जा रहे इस काम को अगले एक साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक इसका 50 फीसदी काम हो चुका है। इससे मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में बोड़ाकी के पास विकसित किए जा रहे मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब तक सड़क के रास्ते पहुंचना जल्द ही आसान होने वाला है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 60 मीटर चौड़े पेरिफेरल रोड का निर्माण कार्य करा रहा है। अब तक इसका 50 फीसदी काम हो चुका है। दो हिस्से में किए जा रहे इस काम को अगले एक साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्राधिकरण के परियोजन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, पेरिफेरल रोड बनने से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब 105 और 130 मीटर चौड़ी सड़क से सीधे जुड़ जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) की सबसे अहम परियोजना मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए क्षेत्र के पल्ला गांव में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के माध्यम से 105 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। दो किलोमीटर से अधिक लंबी इस पेरिफेरल रोड का निर्माण कार्य दो हिस्सों पल्ला आरओबी से थापखेड़ा गोलचक्कर और थापखेड़ा से आगे 105 मीटर सड़क को जुनपत गांव के पास जोड़ने का काम किया जा रहा है।

काम जल्द पूरा करने का लक्ष्य वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव ने बताया कि जुनपत और थापखेड़ा के बीच 846 मीटर लंबी सड़क का 50 फीसदी काम अब तक पूरा हो चुका है। बाकी काम को भी जल्द पूरा करने का लक्ष्य है। भविष्य में यह सेक्टर दादरी जीटी रोड और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जुड़ जाएगा। बता दें कि 105 और 130 मीटर चौड़ी सड़क प्राधिकरण दफ्तर के समीप जैतपुर - वैशपुर गोलचक्कर पर एक दूसरे से जुड़ती हैं। ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क अभी चार मूर्ति चौक से सिरसा गोलचक्कर तक बनी है। भविष्य में इसका विस्तार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र तक किया जाना है।

358 एकड़ में विकसित किया जा रहा मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब क्षेत्र के बोड़ाकी गांव के पास 358 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का विस्तार कर इसे दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के विकल्प के रूप में तैयार किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। योजना के मुताबिक 13 प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। यहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ जाने वाली 70 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।