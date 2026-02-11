Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgreater noida 4 projects buyers relieved due to registry starts
ग्रेनो के इन 4 प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री का रास्ता साफ; वर्षों बाद खरीदारों को राहत

ग्रेनो के इन 4 प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री का रास्ता साफ; वर्षों बाद खरीदारों को राहत

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ ग्रुप की चार परियोजनाओं में खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद मालिकाना हक देने की प्रक्रिया तेजी से जारी है जिससे वर्षों से इंतजार कर रहे लोग बेहद खुश हैं।

Feb 11, 2026 02:25 pm ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौड़ ग्रुप की चार परियोजनाओं में करीब 2078 लोगों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। खरीदार कई वर्ष बाद रजिस्ट्री शुरू होने पर बेहद खुश हैं। वहीं, इसमें से ज्यादातर लोगों की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है, बाकी के लोगों की रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

इन चार परियोजनाओं के खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौड़ सौंदर्यम, गौड़ सिटी 2 स्थित 14 एवेन्यू, गौर सिटी मॉल और गौड़ सिटी सेंटर में सभी लोगों को जल्दी उनके घरों और दुकानों पर मालिकाना हक मिल जाएगा। इन परियोजनाओं में रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

कराई जा रही रजिस्ट्री

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से गौर सौंदर्यम में 187, 14 एवेन्यू 1088, गौर सिटी मॉल 610 और गौर सिटी सेंटर 193 लोगों की रजिस्ट्री की अनुमति गौड़ प्रबंधन को मिल चुकी है, जिसके तहत नवंबर 2025 के अंत से लोगों की रजिस्ट्री कराई जा रही है। इन परियोजनाओं में तेजी के साथ लोगों की रजिस्ट्री कराई जा रही है।

वर्षों से अटकी है रजिस्ट्री प्रक्रिया

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ सौंदर्यम, 14 एवेन्यू, गौड़ सिटी मॉल और गौड़ सिटी सेंटर में कई खरीदार वर्षों से रजिस्ट्री की प्रक्रिया अटकी हुई है।

बिल्डर प्रबंधन को रजिस्ट्रेशन की मंजूरी

वहीं इस मामले को लेकर बिल्डर प्रबंध एवं प्राधिकरण के बीच कोर्ट में मामला भी चल रहा है, जिसमें कुछ राहत मिलने और आपसी समझौते के बाद प्राधिकरण द्वारा इन परियोजनाओं में बिल्डर प्रबंधन को रजिस्ट्रेशन शुरू करने की अनुमति दी गई है, जिसके तहत अभी तक चारों परियोजनाओं में लगभग रजिस्ट्रियां कराई जा चुकी हैं। वहीं, बाकी की बची हुई रजिस्ट्री कराई जा रही है।

5 से 6 साल बाद घर पर मिला मालिकाना हक

गौड़ सौंदर्यम और 14 एवेन्यू दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें लोगों के करीब 5 से 6 साल के इंतजार के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई है। गौड़ सौंदर्यम में 2020 से लोग रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे। वहीं, अब 6 साल बाद लोगों के रजिस्ट्री का इंतजार खत्म हुआ है। सोसाइटी में ज्यादातर सभी लोगों की रजिस्ट्री समाप्त कर दी जा चुकी है। कुछ लोगों की रजिस्ट्री बची हुई है, जो की फ्लैट मालिक के बाहर विदेश में होने के कारण रुकी हुई है।

ये भी पढ़ें:गरीबों को घर देने में यूपी में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, क्या कहते हैं आंकड़े?
ये भी पढ़ें:एमपी में तलाकशुदा बेटियां भी होंगी पेंशन की हकदार, कैबिनेट का बड़ा फैसला
ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में 9वें फ्लोर से कूद मैनेजर ने दी जान, परिजनों को किस बात का शक?

तेजी से चल रही प्रक्रिया

वहीं, 14 एवेन्यू में तेजी के साथ रजिस्ट्री हो रही है। ज्यादातर लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है। बाकी के लोगों की प्रक्रिया चल रही है। 2021 के बाद अब लोगों को अपने घर पर मालिकाना हक मिलेगा।गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि चार परियोजनाओं में रजिस्ट्री करने की अनुमति मिली है। इस प्रक्रिया को तेजी से किया जा रहा है। जल्द प्रक्रिया को पूरा कर लोगों को उनके घरों व दुकानों पर मालिकाना हक दिया जा रहा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;