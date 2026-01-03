ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 30 सामुदायिक केंद्र, किन इलाकों में हो रहा निर्माण?

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सेक्टरों और गांवों में बीओटी आधार पर 30 से अधिक सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करने जा रहा है। इनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी जाएगी। इन केंद्रों में क्या होंगी सुविधाएं।

ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों और अधिसूचित क्षेत्र के गांवों में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) के आधार पर 30 से अधिक सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किए जाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्राधिकरण जल्द रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करेगा। इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव मांगा जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक पूर्व में तीन से चार कंपनियां प्रस्तुतिकरण दे चुकी हैं। अब गांवों में भी सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अब तक बरातघर बनाए जाते हैं।

बढ़ाई जा सकती है संख्या सामुदायिक केंद्र का आकार बरातघर के मुकाबले बड़ा होता है। प्रथम चरण में 30 से अधिक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। हालांकि, जरूरत के मुताबिक भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

बीओटी आधार पर होगा निर्माण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक (परियोजना) एके सिंह ने बताया कि ग्रेनो के सेक्टरों और गांवों में 30 से अधिक सामुदायिक केंद्र का निर्माण बीओटी आधार पर किया जाएगा। परियोजना विभाग इसके लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा है। केंद्रों के निर्माण, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी किसी बड़ी कंपनी को दी जाएगी।

इन सेक्टरों में निर्माण कार्य चल रहा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमीक्रॉन-1 ए, ज्यू-1, ज्यू-2, ज्यू-3, ईटा-1, जीटा-1, डेल्टा-3, सेक्टर- 37, सेक्टर-36, पाई-1, स्वर्णनगरी और चिपियाना बुजुर्ग गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जो इस साल बनकर तैयार हो जाएंगे। सभी सामुदायिक केंद्र दो मंजिला होंगे। भूतल पर लॉबी, पार्टी हॉल, किचन, स्टोर, एक कमरा के अलावा पुरुष और महिला के लिए शौचालय होगा।

होंगी ये सुविधाएं वहीं, प्रथम तल पर लॉबी, पुस्तकालय और शौचालय की सुविधा होगी। इसके अलावा हर सामुदायिक केंद्र में लगभग 50 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। वहीं, योजना के तहत विभिन्न सेक्टरों में पहले से बने सामुदायिक केंद्र के संचालन और रखरखाव के लिए भी कंपनी का चयन किया जाएगा। इसका प्रस्ताव अलग से तैयार किया गया है।

इसलिए कराया जा रहा निर्माण शादी समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पार्टी आदि के लिए सेक्टर के लोगों को इधर- उधर न भटकना पड़े, इसके लिए प्राधिकरण की ओर से सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। इसका रखरखाव और संचालन प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता है। इसमें आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब बीओटी के आधार पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।