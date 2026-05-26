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काम की बात: ग्रेटर नोएडा के 19 रिहायशी सेक्टर हुए और ज्यादा महंगे, जानें अब कितने बढ़े रेट

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा शहर के 19 रिहायशी सेक्टर अब और ज्यादा महंगे हो गए हैं। इनमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नौ सेक्टर भी शामिल हैं। प्लॉटों की नई आवंटन दरें 21 मई से प्रभावी मानी जाएंगी। प्राधिकरण ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

ग्रेटर नोएडा के 19 रिहायशी सेक्टर हुए और ज्यादा महंगे, जानें अब कितने बढ़े रेट

ग्रेटर नोएडा शहर के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और स्वर्णनगरी समेत 19 आवासीय सेक्टर और अधिक महंगे हो गए हैं। इनमें प्लॉटों के आवंटन रेट 49,588 से बढ़कर 51,363 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गए हैं। इसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नौ सेक्टर शामिल हैं। वहीं, सबसे कम आवंटन दर 34,680 सेक्टर-11, 17 और 20 की है। प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश जारी किया है। नई आवंटन दरें 21 मई से प्रभावी मानी जाएंगी।

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आवासीय के साथ व्यावसायिक और बिल्डर परियोजनाओं के लिहाज से भी ये 19 सेक्टर महंगे हो गए हैं। सबसे अधिक आवंटन दर श्रेणी-ए में आने वाले इन्हीं सेक्टरों की है। व्यावसायिक भूखंडों की आवंटन दर फ्लोर एरिया रेसियो ( एफएआर) के हिसाब से 72,436 और 98,776 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई है। वहीं, बिल्डर परियोजनाओं के लिए आवंटन दर 59,266 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी सभी तरह की संपत्तियों के आवंटन दर में 3.58 फीसदी की वृद्धि की है। इसकी मंजूरी बीते 2 मई को हुई बोर्ड बैठक में मिली थी।

ई-नीलामी में कई गुना बोली लग रही

ग्रेटर नोएडा में मौजूदा व्यवस्था के तहत भूखंडों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाता है। ऐसे में आरक्षित मूल्य से कई गुना अधिक बोली लग जाती है, जिससे कीमत और अधिक बढ़ जाती है। वहीं, बाजार दर की बात करें, तो आवासीय प्लॉटों के दाम लगभग दो लाख रुपये प्रति वर्गमीटर तक पहुंच गए हैं।

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सबसे महंगे आवासीय सेक्टर

प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई आवंटन दर के हिसाब से अल्फा-1, 2, गामा-1, 2, बीटा-1, 2, डेल्टा-1, 2, 3, स्वर्णनगरी और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-1, 2, 3, 4, 10, 12, 16, 16बी और 16सी आदि सेक्टर सबसे अधिक महंगे हैं।

आवासीय में बी, सी और डी श्रेणी के सेक्टरों की आवंटन दरें

बी श्रेणी में आने वाले सेक्टर चाई-2,3, 4, 5, चाई-फाई एक्सटेंशन, पी-1,2,3,4,5,6,7,8, पाई-1,2, फाई-1,2,3,4, फाई-चाई, सेक्टर-36,37, सिग्मा-1, जीटा-1,2 व सेक्टर म्यू-1 व म्यू-2 आदि की आवंटन दर 47,413 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई है। सी श्रेणी में आने वाले सेक्टर-ओमीक्रॉन-1,1ए, 2, 3, ज्यू-1,2,3, सिग्मा-2, ईटा-1, सिग्मा-3 और सिग्मा-4 की आवंटन दर 44,779 रुपये प्रति वर्गमीटर और डी श्रेणी में शामिल सेक्टर-11, 17 व 20 की आवंटन दर सबसे कम 34,680 रुपये प्रति वर्गमीटर है।

सुनील कुमार सिंह, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा, ''बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भू-आवंटन दरों के निर्धारण का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई थी। परिसम्पत्तियों की आवंटन दर में सेक्टरवार और क्षेत्रवार हुई वृद्धि से संबंधित कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। नई आवंटन दरें कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि 21 मई से प्रभावी होंगी।''

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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