Greater Noida 18 villages open gym with these six type exercise machines ग्रेटर नोएडा के 18 गांवों में बनेंगे ओपन जिम, कसरत को लगेंगी ये 6 तरह की मशीनें, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGreater Noida 18 villages open gym with these six type exercise machines

ग्रेटर नोएडा के 18 गांवों में बनेंगे ओपन जिम, कसरत को लगेंगी ये 6 तरह की मशीनें

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 18 गांवों में ओपन जिम लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्राइमरी स्कूलों के परिसर और खेल मैदान में जगह चिह्नित कर ली गई है। हर जिम में छह प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे। उपकरणों की आपूर्ति और उन्हें लगाने वाली एजेंसी तीन साल तक रखरखाव भी करेगी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा। सीएल मौर्यSun, 31 Aug 2025 11:53 AM
share Share
Follow Us on
ग्रेटर नोएडा के 18 गांवों में बनेंगे ओपन जिम, कसरत को लगेंगी ये 6 तरह की मशीनें

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कासना, सिरसा, डाढ़ा और गिरधरपुर समेत 18 गांवों में ओपन जिम लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्राइमरी स्कूलों के परिसर और खेल मैदान में जगह चिह्नित कर ली गई है। प्रत्येक जिम में छह प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे। उपकरणों की आपूर्ति और उन्हें लगाने वाली एजेंसी तीन साल तक रखरखाव भी करेगी। प्राधिकरण के परियोजना विभाग ने उच्चाधिकारियों से सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी लेकर टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

दरअसल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्राधिकरण ने शहरी और अधिसूचित क्षेत्र के गांवों में ओपन जिम स्थापित करने की कार्ययोजना बनाई है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। सेक्टर के विभिन्न पार्कों में ओपन जिम लगाने के बाद अब क्षेत्र के गांवों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-8 के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह ने बताया कि पहले चरण में क्षेत्र के 18 गांवों में ओपन जिम स्थापित की जाएगी। चयनित किए गए गांवों के प्राथमिक विद्यालय और खेल मैदान में जगह चिह्नित की गई है। गांवों का चयन जनप्रतिनिधियों के दिशानिर्देश और जागरूक लोगों से विचार-विमर्श कर किया गया। निविदा की प्रक्रिया पूरी कर अगले 1-2 माह में काम शुरू करा दिया जाएगा। इस योजना पर लगभग दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

चयनित कंपनी तीन साल तक उपकरणों के रखरखाव का कार्य भी करेगी। घर के नजदीक ओपन जिम की सुविधा होने से लोग आसानी से फायदा उठा सकेंगे। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के ज्यादातर सेक्टरों के पार्कों में ओपन जिम स्थापित की जा चुकी है।

ओपन जिम में ये उपकरण लगाए जाएंगे : प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाले गांवों में स्थापित की जाने जाने वाली ओपन जिम में पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सिट-अप स्टेशन, शरीर को घुमाने और मरोड़ने के लिए उपयोग में आने वाला ट्विस्टर, एयर वॉकर, वन सीटेड चेस्ट प्रेस, खींचने वाली कुर्सी, पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए लेग प्रेस, मोटे रबड़ के फर्श की टाइल्स आदि उपकरण लगाए जाएंगे।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी सुविधा होगी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विभिन्न सेक्टरों में स्थित पार्कों में भी ओपन जिम, गार्डन बेंच और झूले लगाने की तैयारी चल रही है। इसकी निविदा जारी की जा चुकी है। ओपन जिम के साथ गार्डन बेंच और झूले लगाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-2, 3, 16, 10,12, इकोटेक-12, टेक्जोन-4 और नॉलेज पार्क-5 आदि सेक्टरों में 70 से अधिक पार्क हैं, जहां ओपन जिम की सुविधा मिलेगी।

एके सिंह, महाप्रबंधक परियोजना, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''सेक्टरों की तर्ज पर प्राधिकरण गांवों में भी ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। क्षेत्र के 18 गांवों में इसकी तैयारी चल रही है। चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा होगी।''