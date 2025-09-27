greater noida 16 villages remaining lanes led street lights soon गुड न्यूज! ग्रेटर नोएडा के गांवों की गलियां LED लाइट से होगीं जगमग, पूरा प्लान जानिए, Ncr Hindi News - Hindustan
गुड न्यूज! ग्रेटर नोएडा के गांवों की गलियां LED लाइट से होगीं जगमग, पूरा प्लान जानिए

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्षेत्र के 16 गांवों की बाकी बची गलियों और अंधेरे वाले स्थानों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निविदा जारी कर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे जुनपत, कासना, तुगलपुर समेत अन्य गांवों के साथ औद्योगिक सेक्टरों में भी एक माह के भीतर उजाला होने की उम्मीद है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाSat, 27 Sep 2025 08:21 AM
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के 16 गांवों में बाकी बची गलियां भी जल्द एलईडी लाइट से जगमग होंगी। प्राधिकरण ने निविदा जारी कर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक माह में काम शुरू होने की उम्मीद है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चिह्नित किए गए अंधेरे वाले स्थानों पर उजाला किया जाएगा। साथ ही पार्कों में भी एलईडी हाईमास्ट लाइट लगाने की तैयारी है। दरअसल प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के तहत शहर के आवासीय, औद्योगिक व संस्थागत श्रेणी के सेक्टरों और क्षेत्र के गांवों में सोडियम लाइट को हटाकर उनके स्थान पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला लिया था। इसके तहत अब तक डेढ़ लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। शहरीकरण होने से क्षेत्र के गांवों का भी विस्तार हुआ है। जुनपत, घोड़ी बछेड़ा, साकीपुर, जैतपुर-वैशपुर, तुगलपुर, नवादा, एच्छर, कासना समेत अन्य गांवों की कुछ गलियों में स्ट्रीट लाइट न होने से अंधेरा रहता है। ग्रामीणों द्वारा यह समस्या लगातार उठाई जा रही है।

इसको देखते हुए प्राधिकरण ने गांवों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का शेष कार्य पूरा करने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ प्रबंधक सौरभ भारद्वाज ने बताया कि 15-16 गांवों में अंधेरे वाले स्थान चिन्हित कर निविदा जारी कर दी गई है। इसमें ज्यादातर नई गलियां हैं। फर्म का चयन कर एक माह में काम शुरू करा दिया जाएगा।

वहीं औद्योगिक सेक्टरों में भी प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में बीते दिनों शासन स्तर पर हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में विशेष दिशा- निर्देश दिए गए थे।

औद्योगिक सेक्टरों में अंधेरा होने से आपराधिक घटनाएं होने का खतरा रहता है। महिला कर्मचारियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक औद्योगिक सेक्टरों में उन सभी स्थानों पर एलईडी लाइट लगाने का काम जल्द किया जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा।

पार्कों में एलईडी हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी

प्राधिकरण ने सेक्टर-36, 37, पाई-1 व 2, बिल्डर्स एरिया, पी-3, ओमीक्रॉन-1ए और स्वर्णनगरी के पार्कों में एलईडी हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी। इसकी भी निविदा जारी की गई है। पार्कों में पर्याप्त उजाला न होने से लोगों में रात में घूमने फिरने में दिक्कत होती है। हादसा का डर रहता है।

स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था में सुधार की जरूरत

ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों और गांवों में पहले से लगी एलईडी स्ट्रीट लाइट आए दिन खराब रहती है। मुख्य सड़कों और सेक्टरों के अंदर बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं, जिससे अंधेरा रहता है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। बता दें स्ट्रीट लाइट के रखरखाव की जिम्मेदारी सूर्या कंपनी के पास है।