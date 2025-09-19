Greater Ghaziabad mein muradnagar ke 27 village judenge 175 wards can be formed Greater Ghaziabad : ग्रेटर गाजियाबाद में जुड़ेंगे मुरादनगर के 27 गांव, 175 बन सकते हैं वार्ड, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGreater Ghaziabad mein muradnagar ke 27 village judenge 175 wards can be formed

Greater Ghaziabad : ग्रेटर गाजियाबाद में जुड़ेंगे मुरादनगर के 27 गांव, 175 बन सकते हैं वार्ड

Greater Ghaziabad : ग्रेटर गाजियाबाद में खोड़ा, कनावनी, लोनी और डासना नगर पंचायत के साथ मुरादनगर के 27 गांव जोड़े जाएंगे। इन सभी गांवों के क्षेत्र का सर्वे कर लिया गया है। अब अधिकारी इसका नक्शा तैयार करने में जुटे हैं। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादFri, 19 Sep 2025 08:12 AM
share Share
Follow Us on
Greater Ghaziabad : ग्रेटर गाजियाबाद में जुड़ेंगे मुरादनगर के 27 गांव, 175 बन सकते हैं वार्ड

ग्रेटर गाजियाबाद में खोड़ा, कनावनी, लोनी और डासना नगर पंचायत के साथ मुरादनगर के 27 गांव जोड़े जाएंगे। इन सभी गांवों के क्षेत्र का सर्वे कर लिया गया है। अब अधिकारी इसका नक्शा तैयार करने में जुटे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि खोड़ा, लोनी और मुरादनगर क्षेत्र को मिलाकर ग्रेटर गाजियाबाद बनाया जाए। इसे नगर निगम का भाग माना जाएगा। घोषणा के बाद से ही जिला प्रशासन अन्य विभागों के साथ मिलकर इसकी रूपरेखा तैयार करने में जुटा है। विभागीय सूत्रों की मानें तो इन क्षेत्रों को किस तरह से जोड़ा जाए ताकि यह ग्रेटर गाजियाबाद की शक्ल ले सके, इस पर मंथन लगभग पूरा हो चुका है।

पहले ग्रेटर गाजियाबाद में खोड़ा, लोनी और डासना के साथ मुरादनगर के गाजियाबाद सीमा ने लगे 20 गांवों को जोड़ने की योजना थी। इसका प्राथमिक नक्शा तैयार भी कर लिया गया था, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब ग्रेटर गाजियाबाद में 27 गांवों को शामिल किया जाएगा।

सड़क मार्ग से सीमा का निर्धारण किया जाएगा

पहले चरण में सभी नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के नक्शे निकलवाए गए थे। इन नक्शों को नगर निगम की सीमा से मिलाया गया। विभागीय सूत्रों की मानें तो डासना नगर पंचायत के सभी वार्ड को ग्रेटर गाजियाबाद में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही नगर पालिका मुरादनगर के गाजियाबाद की सीमा से सटे 27 गांवों को ही शामिल किए जाने की योजना बनाई गई है। ग्रेटर गाजियाबाद की सीमा का निर्धारण सड़क मार्ग से किया जाएगा।

175 वार्ड बनने की संभावना

जिला प्रशासन ने खोड़ा नगर पालिका और लोनी नगर पालिका परिषद, डासना नगर पंचायत और मुरादनगर नगर पालिका के 27 गांवों को शामिल कर पूरे ग्रेटर गाजियाबाद का नक्शा खींचा है। इन सभी के वार्ड को मिलाकर ग्रेटर गाजियाबाद में 175 वार्ड हो सकते हैं।

कितने वार्ड शामिल होंगे

नगर निकाय : वार्ड

गाजियाबाद नगर निगम : 100

खोड़ा मकनपुर नगर पालिका : 34

लोनी नगर पालिका :55

डासना नगर पंचायत : 25

मुरादनगर नगर पालिका : 27 गांव

रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी, ''ग्रेटर गाजियाबाद के निर्माण की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सभी विभागों ने सर्वे पूरा कर लिया है। इसकी सीमा कहां तक होगी और इसमें कौन-कौन से क्षेत्र का कितना हिस्सा शामिल होगा, इस पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।''