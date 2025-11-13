Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGreater Faridabad First Gymkhana Club will be built soon Rs 23 crore cost revised proposal ready
ग्रेटर फरीदाबाद में जल्द बनेगा पहला जिमखाना क्लब, 23 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव तैयार

ग्रेटर फरीदाबाद में जल्द बनेगा पहला जिमखाना क्लब, 23 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव तैयार

संक्षेप: ग्रेटर फरीदाबाद में जिमखाना क्लब बनाने की योजना को सिरे चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से क्लब के निर्माण के लिए करीब 23 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा गया है।

Thu, 13 Nov 2025 09:29 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

ग्रेटर फरीदाबाद में जिमखाना क्लब बनाने की योजना को सिरे चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से क्लब के निर्माण के लिए करीब 23 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया गया कि मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के करीब तीन लाख लोगों को राहत मिलेगी। स्मार्ट सिटी में अभी दो जिमखाना क्लब हैं, जिनका संचालन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा किया जाता है। लेकिन तेजी से विकसित हो रहे ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र में अभी तक कोई क्लब नहीं था, जहां निवासी मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक साथ जुड़ सकें।

ऐसे में लोगों को शादी-विवाह जैसे कार्यक्रम निजी स्थलों पर महंगे खर्च पर करने पड़ते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए एचएसवीपी ने सेक्टर-78 में आधुनिक सुविधाओं से लैस जिमखाना क्लब बनाने की योजना तैयार की है।

वर्ष 2014 में हुई थी घोषणा

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ग्रेटर फरीदाबाद में जिमखाना क्लब बनाने की घोषणा की थी। वर्ष 2022 में एचएसवीपी ने इसके लिए लगभग 16 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन डिजाइन में बदलाव और लंबे समय तक योजना के ठहराव के चलते इसे दोबारा संशोधित कर अब 23 करोड़ रुपये का रिवाइज प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पहले ग्रेटर फरीदाबाद की आबादी कम होने के कारण यह योजना कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब इस क्षेत्र में आबादी तेजी से बढ़ी है। कई नई सोसाइटियां बस चुकी हैं, बड़े-बड़े व्यावसायिक केंद्र विकसित हो चुके हैं और प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी यहीं विकसित किया जा रहा है। ऐसे में अब जिमखाना क्लब की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है।

मनोज सैनी, कार्यकारी अभियंता, एचएसवीपी, ''जिमखाना क्लब का प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके बाद क्लब का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह क्लब ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को मनोरंजन, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक शानदार मंच प्रदान करेगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Faridabad Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।