ग्रेटर फरीदाबाद में जल्द बनेगा पहला जिमखाना क्लब, 23 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव तैयार

ग्रेटर फरीदाबाद में जिमखाना क्लब बनाने की योजना को सिरे चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से क्लब के निर्माण के लिए करीब 23 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा गया है।

बताया गया कि मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के करीब तीन लाख लोगों को राहत मिलेगी। स्मार्ट सिटी में अभी दो जिमखाना क्लब हैं, जिनका संचालन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा किया जाता है। लेकिन तेजी से विकसित हो रहे ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र में अभी तक कोई क्लब नहीं था, जहां निवासी मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक साथ जुड़ सकें।

ऐसे में लोगों को शादी-विवाह जैसे कार्यक्रम निजी स्थलों पर महंगे खर्च पर करने पड़ते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए एचएसवीपी ने सेक्टर-78 में आधुनिक सुविधाओं से लैस जिमखाना क्लब बनाने की योजना तैयार की है।

वर्ष 2014 में हुई थी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ग्रेटर फरीदाबाद में जिमखाना क्लब बनाने की घोषणा की थी। वर्ष 2022 में एचएसवीपी ने इसके लिए लगभग 16 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन डिजाइन में बदलाव और लंबे समय तक योजना के ठहराव के चलते इसे दोबारा संशोधित कर अब 23 करोड़ रुपये का रिवाइज प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पहले ग्रेटर फरीदाबाद की आबादी कम होने के कारण यह योजना कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब इस क्षेत्र में आबादी तेजी से बढ़ी है। कई नई सोसाइटियां बस चुकी हैं, बड़े-बड़े व्यावसायिक केंद्र विकसित हो चुके हैं और प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी यहीं विकसित किया जा रहा है। ऐसे में अब जिमखाना क्लब की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है।