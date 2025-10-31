Hindustan Hindi News
ग्रेटर फरीदाबाद-अरावली में अवैध कचरा डंपिंग ने बढ़ाई चिंता, सोसाइटियों में बीमारी फैलने का डर

ग्रेटर फरीदाबाद-अरावली में अवैध कचरा डंपिंग ने बढ़ाई चिंता, सोसाइटियों में बीमारी फैलने का डर

संक्षेप: गुरुग्राम-फरीदाबाद स्थित बंधवाड़ी कूड़ा डंपिंग साइड पर कूड़ा फेंकने पर रोक लगने के बाद अरावली और ग्रेटर फरीदाबाद की सड़कों पर कूड़ा खपाया जा रहा। सड़कों पर जगह-जगह कूड़ा और मलबे के ढेर लगे हैं, जिससे सोसाइटी वासियों को बीमारी फैलने का डर सताने लगा है।

Fri, 31 Oct 2025 09:01 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
गुरुग्राम-फरीदाबाद स्थित बंधवाड़ी कूड़ा डंपिंग साइड पर कूड़ा फेंकने पर रोक लगने के बाद अरावली और ग्रेटर फरीदाबाद की सड़कों पर कूड़ा फेंका जा रहा है। सड़कों पर जगह-जगह कूड़ा और मलबे के ढेर लगे हैं, जिससे सोसाइटीवासियों को बीमारी फैलने का डर सताने लगा है।

स्मार्ट सिटी में कूड़ा निस्तारण की समस्या दिनों प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। नगर निगम के पास संसाधनों की भारी कमी के कारण सफाई व्यवस्था चरमरा हुई है। निगम क्षेत्र में 46 वार्ड हैं, जहां से रोजाना करीब 900 से 1000 टन तक कूड़ा निकलता है। ईको ग्रीन कंपनी से अनुबंध खत्म होने के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम को अपने स्तर पर कूड़ा निस्तारण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नगर निगम इसमें नाकाम साबित हो रहा है। एनजीटी की रोक के बाद गुरुग्राम नगर निगम द्वारा फरीदाबाद निगम को 24 अक्तूबर की कूड़ा डालने की अनुमति भी अब समाप्त हो गई है।

बंधवाड़ी स्थित कूड़ा संयंत्र बंद पड़ा है, जबकि पाली में प्रस्तावित नया संयंत्र कोर्ट केस के चलते अधर में लटका हुआ है। शहर में फिलहाल केवल मुझेड़ी और प्रतापगढ़ में ही छोटे स्तर पर संयंत्र संचालित हैं, जो बढ़ती आबादी और कूड़ा उत्पादन के मुकाबले बेहद कम हैं। नतीजतन, सफाई कर्मचारी शहर से कूड़ा एकत्रित कर अरावली और ग्रेटर फरीदाबाद में सड़कों के किनारे कूड़ा फेंक रहे हैं।

घरों से कूड़ा उठाने की योजना सिरे नहीं चढ़ी : शहर में 14 जून को घर-घर से कूड़ा उठाने वाली चीन की कंपनी इकोग्रीन से करार को रद्द किए हुए लगभग डेढ वर्ष हो जाएगा। इसके बाद से अभी तक नगर निगम प्रशासन कूड़ा उठाने वाली कंपनी से अनुबंध नहीं कर सका है। दूसरी तरफ शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय की ओर से इसी साल घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए कंपनी के चयन के लिए टेंडर तैयार करने के लिए निगम को पत्र जारी कर दिया था। इसके बाद निगम प्रशासन टेंडर तैयार करने की तैयारी में जुट गया था। लेकिन इको ग्रीन प्रबंधन से करार रद्द करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन न होने के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर टेंडर को वापस लेना पड़ा था।

गम के पास ठोस योजना नहीं : कन्फडेरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए फरीदाबाद के उप चेयरमैन गजराज नागर ने बताया कि नगर निगम के पास कूड़ा उठान के काेई इंतजाम नहीं है। ठोस खासकर हरित कचरा सेक्टर-21ए सहित अन्य क्षेत्रों में सड़कों के किनारे व पार्कों में पड़ा-पड़ा सड़ता रहता है। उनके सेक्टर में कूड़ा से खाद बनाने की मशीन लगी हैं। कुछ लोग घरों के बाद कूड़ा फेंक देते हैं।

विरोध के चलते नहीं बने कूड़ाघर

निगम की ओर से शुरुआत में अरावली स्थित पाली में कूड़ा निस्तारण घर बनाने की योजना बनाई गई। ग्रामीण के विरोध के कारण योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद सेक्टर-56, रिवाजपुर गांव और मटुका में कूड़ा प्लांट लगाने की तैयारी की गई है। लेकिन इनमें से दो स्थानों पर कूड़ा घर बन सके। वह भी पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रहे हैं।

संसाधनों का अभाव

वहीं, नगर निगम के पास कूड़ा उठान के लिए केवल 22 हाइवा, 12 जेसीबी और 55 ट्रैक्टर हैं, जो 40 वार्डों की जरूरतों के हिसाब से बेहद कम हैं। संसाधनों की कमी और अव्यवस्था के कारण शहर में गंदगी बढ़ती जा रही है, जिससे स्वच्छता अभियान की स्थिति भी प्रभावित हो रही है।

बीमारियों का खतरा बढ़ा

ओमैक्स और एडोर सोसाइटी निवासी गोपाल शर्मा और दीपक गुप्ता ने बताया कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बीके अस्पताल के फिजीशियन डॉ. योगेश गुप्ता ने कहा कि कूड़े में सड़ रहे रासायनिक कचरे से आसपास की मिट्टी और भूजल भी दूषित होने का खतरा है।

सोसाइटी स्तर पर नहीं हो रहा निस्तारण

बड़े पैमाने पर कूड़ा उत्पन्न करने वाले रेस्तरां, सोसाइटी और उद्योग भी अपने स्तर पर निस्तारण नहीं कर रहे हैं। नियम हैं जहां प्रतिदिन 50 किलोग्राम से अधिक कूड़ा निकलता है, वहां कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाना अनिवार्य है। बावजूद इसके, अधिकतर संस्थान नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। नगर निगम ने बीते माह ऐसे 421 संस्थानों को नोटिस जारी किए थे।

सड़कों पर ढेर लगे

अरावली में सैनिक कॉलोनी चौक से लेकर पाली व गुरुग्राम रोड पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप नगर निगम कर्मी रात के समय कूड़ा ट्रकों में भर कर यहां फेंक जाते हैं। यही हाल ग्रेटर फरीदाबाद की सड़कों का बना हुआ है। एडोर चौक से लेकर ओमैक्स चौक तक मास्टर रोड पर कूड़े के ढेर नजर आ रहा। यहां गुजरना मुश्किल हो गया है।

डॉ. गौरव अंतिल, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, ''कूड़े का बेहतर प्रबंधन की योजना पर काम जारी है। निस्तारण प्लांट बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ जनता का सहयोग मांगा गया है। योजना पर काम जारी है। जल्द प्लांट में कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।''

