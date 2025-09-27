ग्रेटर फरीदाबाद के लिए गुड न्यूज, 15 सेक्टर नगर निगम को सौंपने की तैयारी; क्या-क्या होंगे काम

ग्रेटर फरीदाबाद में मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे 15 सेक्टर जल्द नगर निगम को सौंपने की तैयारी है। इसे लेकर हरियाणा के नगर और ग्रामीण योजना निदेशालय की ओर से नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर सुझाव एवं सहमति मांगी गई है।

ग्रेटर फरीदाबाद में मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे 15 सेक्टर जल्द नगर निगम को सौंपने की तैयारी है। इसे लेकर हरियाणा के नगर और ग्रामीण योजना निदेशालय की ओर से नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर सुझाव एवं सहमति मांगी गई है। सहमति के बाद विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। साथ ही इन कॉलोनियों में सड़कें, पार्क, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव नगर निगम के जिम्मे होगा।

तेजी से विकसित हो रहे ग्रेटर फरीदाबाद में 80 से अधिक छोटी-बड़ी सोसाइटियां हैं, जिनमें करीब दो लाख लोग निवास करते हैं। बीपीटीपी बिल्डर द्वारा कुछ साल पहले विकसित की गई सेक्टर-75 से 89 तक की रिहायशी कॉलोनियों में कई सालों से मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है।

वहीं, प्लॉटेड कॉलोनी की आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासी, बीपीटीपी बिल्डर के आधे अधूरे कामों और ग्राहकों से मनमानी वसूली के खिलाफ कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बिल्डर की सभी प्लॉटेड कॉलोनी को नगर निगम को सौंपने की मांग कर रहे हैं। बीपीटीपी ब्लॉक बी ब्लॉक के आरडब्ल्यूए प्रधान सूरजभान शर्मा, जी ब्लाॅक आरडब्ल्यूए के सुमेर खत्री, महावीर सिंह भामला, एफ ब्लॉक के रविंद्र चौधरी सहित अनेक लोगों का आरोप है कि बीपीटीपी बिल्डर द्वारा बायर्स से सड़क मरम्मत के नाम पर 290 रुपये प्रति वर्ग गज की मनमानी मांग की जा रही है।

शिकायत निवारण समिति की बैठक में उठ चुका मुद्दा : सोसाइटियों में सुविधाओं की कमी और सड़क निर्माण के नाम पर बिल्डर द्वारा वसूली का मुद्दा 4 अगस्त हो हुई जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक में भी उठ चुका है। वहीं पिछले दिनों लोगों ने प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर को ज्ञापन सौंप कर सभी कॉलोनियों काे नगर निगम को सौंपने की मांग की थी।

सेक्टरों में विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे नगर निगम के पास आने के बाद इन कॉलोनियों की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की दशा में सुधार की उम्मीद है। लंबे समय से इन सेक्टरों की सड़कें खराब स्थिति में हैं, जिससे निवासियों को रोजमर्रा की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब नगर निगम इन सभी सड़कों को नए सिरे से बनाने और कॉलोनियों के विकास कार्यों को नियमित रूप से कराने की तैयारी की है।

सौंपा गया क्षेत्र चार हिस्सों में विभाजित हरियाणा के नगर और ग्रामीण योजना निदेशालय ने नगर निगम फरीदाबाद को औपचारिक रूप से पत्र भेजा है। जिसमें बताया गया है कि नगर निगम के लिए यह सौंपा गया क्षेत्र कुल मिलाकर चार प्रमुख हिस्सों में विभाजित है। सेक्टर 82 से 89 तक का क्षेत्र 571.30 एकड़ में फैला हुआ है। सेक्टर 75, 76 और 80 में कुल 350.79 एकड़ का क्षेत्र है, जबकि सेक्टर 77 में 97.82 एकड़ क्षेत्र शामिल है। इन कॉलोनियों में सड़कें, पार्क, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव अब नगर निगम के जिम्मे होगा। निगमायुक्त को भेजे पत्र में कहा गया है कि वे इन कॉलोनियों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सहमति दें। हालांकि, कॉलोनी डेवलपर बीपीटीपी लिमिटेड अपनी लाइसेंस की शर्तों के तहत अन्य दायित्वों के लिए जिम्मेदार रहेगा।

सड़क से लेकर पार्क तक के दिन बहुरेंगे नगर निगम के आधीन आने के बाद सेक्टरों की सड़कों के साथ ही पार्कों की खराब हालत से लोगों को निजात मिलेगी। सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा। वहीं पार्कों में हरियाली बढ़ाने के साथ बच्चों के लिए झूल, सैर करने के लिए ट्रैक बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा।

सेक्टर के लोगों ने खुशी जताई सेक्टर नगर निगम को सौंपे जाने से लोगों में खुशी है। ग्रेफ निवासी सुमेर खत्री ने बताया कि वह दो दिन पहले ही नगर निगम आयुक्त से मिले थे। निगम आयुक्त ने एक कमेटी बना कर प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए। जिसमें तय किया जाएगा कि सेक्टरों के हस्तांतरण से देखा जाएगा कि बिल्डर के पास कितने जिम्मेदारियों थी जो पूरी की है और नहीं की है। अधूरे प्रोजेक्ट कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। हस्तांतरण के बाद विकास कार्यों पर होने वाले खर्च को बिल्डर से वसूला जाएगा।