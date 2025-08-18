ग्रेटर फरीदाबाद में बसेंगे 12 नए सेक्टर, कई गांवों की जाएगी 4500 एकड़ जमीन; किसानों की होगी मौज

ग्रेटर फरीदाबाद में 12 नए सेक्टर बसाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन सेक्टरों के लिए नहरपार क्षेत्र के गांवों से करीब 4,500 एकड़ जमीन की मांग की गई है। मास्टर प्लान के तहत जिले के 9 गांवों को चिन्हित किया गया है।

ग्रेटर फरीदाबाद में 12 नए सेक्टर बसाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन सेक्टरों के लिए नहरपार क्षेत्र के गांवों से करीब 4,500 एकड़ जमीन की मांग की गई है। मास्टर प्लान के तहत जिले के 9 गांवों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों के किसान 31 अगस्त तक ई-भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन स्वेच्छा से देने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्मार्ट सिटी में अभी तक ग्रेटर फरीदाबाद में मास्टर प्लान 2011 के तहत करीब 88 सेक्टर विकसित किए गए हैं। मास्टर प्लान 2031 के तहत बिल्डर काफी जमीन खरीद रहे हैं, जहां पर भविष्य में वह अपनी सोसाइटियां विकसित करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नया सेक्टर विकसित नहीं किया गया है। मास्टर प्लान में शामिल सेक्टरों के लिए जमीन खरीदने की यह पहली पहल सरकार की तरफ से की जा रही है। इससे लोगों नए सेक्टरों में अपने आशियाने बनाने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से 9 गांवों को चिन्हित किया गया है। जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एचएसवीपी द्वारा सेक्टरों को विकसित करने का काम शुरू किया जाएगा।

ये नए सेक्टर बसाने की योजना फरीदाबाद में मास्टर प्लान 2031 में शामिल 12 सेक्टरों को विकसित करने की योजना है। इनमें सेक्टर 94 ए, 96, 96 ए, 97 ए, 99, 100, 101, 102, 103, 140, 141 और 142 शामिल हैं। इनमें सेक्टर 100 एक कमर्शल सेक्टर है। सेक्टर 96 ए और 97 ए पब्लिक व सेमी पब्लिक यूज के लिए हैं, जिनमें सरकारी विभागों के कार्यालय, शिक्षण संस्थान व अस्पताल आदि बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी नौ सेक्टर रिहायशी सेक्टर हैं। इन सेक्टरों के लिए कुल 18 गांवों की 4500 एकड़ जमीन को खरीदा जाना है। सेक्टर 140, 141 व 142 बल्लभगढ़ की तरफ पड़ते हैं। इनके लिए सोतई, सुनपेड़, साहुपुरा, मलेरना व जाजरू की जमीन खरीदी जानी है। यह सेक्टर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड व जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए बन रहे इंटरचेंज के नजदीक हैं। बाकी सभी सेक्टर तिगांव विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जिनके लिए गांव खेड़ी कलां, नचौली, ताजापुर, ढहकोला, शाहबाद, बदरपुर सैद, भैंसरावली, फत्तुपुरा, भुआपुर, जसाना, फरीदापुर, सदपुरा व तिगांव की जमीन को खरीदा जाना है। यह सेक्टर मंझावली पुल परियोजना व भविष्य में विकसित होने वाली एफएनजी परियोजना के आसपास हैं।

एचएसवीपी संपदा अधिकारी नवीन ने बताया कि किसानों को ebhoomi.jamabandi.nic.in e-Bhoomi portal पर अपनी जमीन बेचने का ब्योरा दर्ज करवाना होगा। जमीन का भाव तय करने के लिए प्रशासनिक कमेटी गठित होगी, जिसमें किसानों को काेई नुकसान न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

बाजार दर के अनुसार दिया जाएगा मुआवजा एचएसवीपी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जिन किसानों की जमीन इन 12 सेक्टरों में आती है, वे जमीन देने के लिए सहमति पत्र भरकर निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कराएं। यदि कोई किसान समय पर प्रस्ताव नहीं देता है, तो उसके लिए भविष्य की योजनाओं में भागीदारी सीमित हो सकती है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि किसानों को बाजार दर के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और पुनर्वास की पूरी सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, किसानों को विकसित प्लॉट लौटाने की भी योजना बनाई गई है, जिससे वे भविष्य में अपनी जमीन के बदले आवासीय या व्यावसायिक लाभ उठा सकें।

आवासीय-व्यावसायिक स्थानों की आवश्यकता आरपीएस ग्रुप के अमन गुप्ता ने बताया कि फरीदाबाद की आबादी तेजी से बढ़ रही है। उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों के चलते यहां रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। ऐसे में शहर को और अधिक आवासीय और व्यावसायिक जगहों की आवश्यकता है। वहीं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रमोद मनोचा ने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद को पहले से ही एक फ्यूचर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है और 12 नए सेक्टर उसी दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे। इन सेक्टरों में आधुनिक हाउसिंग सोसाइटियों, व्यावसायिक परिसरों, आईटी पार्क, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा।