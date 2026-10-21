दिल्ली मेट्रो कल से लगाएगी 20 अतिरिक्त फेरे, DMRC के इंजीनियर सड़कों पर करेंगे जांच
दिल्ली में एयर पलूशन से निपटने के लिए GRAP-1 लागू कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है।
दिल्ली में एयर पलूशन से निपटने के लिए GRAP-1 लागू कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मेट्रो यात्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 अक्टूबर से सप्ताह के कामकाजी दिनों में अपने नेटवर्क पर 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इसके साथ ही मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट और उनके आसपास की सड़कों पर धूल कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
DMRC के मुताबिक, अतिरिक्त ट्रिप सोमवार से शुक्रवार तक चलाई जाएंगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो से सफर करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम करने और प्रदूषण से निपटने में मदद मिल सके।
DMRC के इंजीनियर सड़कों पर करेंगे जांच
DMRC राजधानी में अपने निर्माण स्थलों और उनके आसपास के इलाकों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को तेज करेगा। इसके तहत निर्माण स्थलों के भीतर धूल का स्तर कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आसपास की सड़कों से धूल हटाई जाएगी और फुटपाथों तथा सड़क के बीच बने डिवाइडरों से कचरा हटाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
DMRC के इंजीनियर निर्माण स्थलों और आसपास की सड़कों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान यह जांच की जाएगी कि निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों को ठीक से ढककर रखा गया है या नहीं। इसके अलावा निर्माण स्थलों से बाहर निकलने वाले वाहनों के लिए बनाए गए व्हील-वॉश सिस्टम की भी जांच होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ठीक से काम कर रहे हैं।
250 से अधिक एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट गन लगाई गईं
DMRC के मुताबिक, प्रदूषण से निपटने के लिए पहले से ही कई उपाय किए जा रहे हैं। निर्माण स्थलों, मेट्रो स्टेशनों और कार्यालय भवनों में धूल कम करने के लिए 250 से अधिक एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट गन लगाई गई हैं। ये उपकरण हवा में मौजूद धूल के कणों को कम करने में मदद करते हैं। DMRC के पर्यावरण विभाग की ओर से रोजाना निरीक्षण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
DMRC के अधिकार क्षेत्र में 31 किलोमीटर सड़कें
मेट्रो निर्माण कार्यों के कारण फिलहाल राजधानी की करीब 31 किलोमीटर सड़कें अस्थायी रूप से DMRC के अधिकार क्षेत्र में हैं। निगम के अनुसार, इन सड़कों में से ज्यादातर की मरम्मत पहले ही की जा चुकी है, ताकि खराब सड़कें और उनसे उड़ने वाली धूल प्रदूषण को और न बढ़ाएं। GRAP-1 लागू होने के बाद DMRC के ये कदम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निर्माण स्थलों से होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश का हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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