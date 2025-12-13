दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 की पाबंदियां फिर से लागू, AQI 400 पार होते ही ऐक्शन में आया CAQM

संक्षेप: दिल्ली में छाई जहरीली धुंध के चलते आज एक बार फिर से वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा तुरंत प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 के प्रतिबंध दोबारा से लागू कर दिए गए हैं।

दिल्ली में छाई जहरीली धुंध के चलते आज एक बार फिर से वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा तुरंत प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 के प्रतिबंध दोबारा से लागू कर दिए गए हैं। बता दें कि, जब दिल्ली में एक्यूआई लेवल जब 401-450 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचता जाता है तो ग्रैप-3 प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएक्यूएम की ओर से शनिवार को बताया गया कि⁠ दिल्ली का एक्यूआई, जो शुक्रवार शाम 4 बजे 349 रिकॉर्ड किया गया था, रात में इसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी गई और शनिवार सुबह 10:00 बजे यह 401 रिकॉर्ड किया गया। इसका कारण हवा की धीमी रफ्तार, स्थिर वातावरण, खराब मौसम के पैरामीटर और मौसम की स्थिति और प्रदूषण फैलाने वाले पॉल्यूटेंट का फैलाव न होना है।

सीएक्यूएम ने कहा कि वायु गुणवत्ता के वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए और इलाके में हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने की कोशिश में सीएक्यूएम की ग्रैप सब-कमेटी ने आज पूरे एनसीआर में तुरंत प्रभाव से ग्रैप-3 (GRAP-III) सभी प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध एनसीआर में पहले से लागू ग्रैप-1 और 2 के तहत लागू प्रतिबंधों के अलावा होंगे।

इसके अलावा, एनसीआर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरी संबंधित एजेंसियों से कहा गया है कि वे इस क्षेत्र में हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए बचाव के उपायों को तेज करें।

दिल्ली में 21 निगरानी स्टेशनों में एक्यूआई 400 से अधिक दर्ज भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में शनिवार सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 397 के साथ गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में कुल निगरानी स्टेशन में से 21 में एक्यूआई 400 से अधिक दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है।

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार एक्यूआई वजीरपुर में सबसे अधिक 445, विवेक विहार में 444, जहांगीरपुरी में 442, आनंद विहार में 439 और अशोक विहार व रोहिणी दोनों जगह 437 दर्ज किया गया है।

आंकड़ों के मुताबिक एक्यूआई नरेला में 432, पटपड़गंज में 431, मुंडका में 430 और बवाना, आईटीओ एवं नेहरू नगर में 429 दर्ज किया गया।

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, चांदनी चौक और पंजाबी बाग में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 423 दर्ज किया गया, जबकि सिरी फोर्ट और सोनिया विहार में यह 424 रहा।

सीपीसीबी ने बताया कि बुराड़ी क्रॉसिंग में एक्यूआई 414 दर्ज हुआ, इसके बाद कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 409, नॉर्थ कैंपस और आरके पुरम में 408-408 तथा ओखला फेज-2 में 404 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘अत्यंत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार तक ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में रहने की संभावना है। अगले छह दिनों के पूर्वानुमान में भी वायु गुणवत्ता के बहुत खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई गई है।