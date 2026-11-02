दिल्ली में GRAP-2 और BS-VI की पाबंदियां लागू, जानिए कितने वाहन लौटाए, कितने कटे चालान?
दिल्ली में आज 2 नवंबर को GRAP-2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वहीं 1 नवंबर से BS-6 की पाबंदियां लागू हैं। ऐसे में दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग सख्ती से हो रही है।
दिल्ली में आज 2 नवंबर को GRAP-2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वहीं 1 नवंबर से BS-6 की पाबंदियां लागू हैं। ऐसे में दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग सख्ती से हो रही है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रात आठ बजे तक अलग-अलग बॉर्डर से दिल्ली घुसने वालीं 8263 गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले बीएस -6 से कम के 37 वाहनों के चालान काटे गए।साथ ही 1228 वाहनों को वापस लौटाया गया और 2 वाहनों को जब्त किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पूरी तरह पालन करने और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
1 नवंबर को भी हुआ था ताबड़तोड़ एक्शन
आपको बता दें कि बीते दिन यानी कल 1 नवंबर को भी परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अलग-अलग बॉर्डर पर कार्रवाई की थी। दोनों दलों की करीब 40 टीमें तैनात की गई थीं। इन टीमों में लगभग 250 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। पहले दिन कुल 7,249 वाहनों की जांच की गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 714 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोककर वापस भेज दिया गया, जबकि 38 पुराने और निर्धारित जीवनकाल पूरा कर चुके वाहनों (End-of-Life Vehicles) को जब्त किया गया।
दिल्ली में ग्रैप-2 लागू, AQI 400 पार
राजधानी दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील होने लगी है। पलूशन का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। क्योंकि इस सीजन में पहली बार राजधानी दिल्ली में AQI का स्तर 400 पार पहुंच गया है। 2 नवंबर को सुबह 9 बजे दर्ज किए गए आंकड़ों में AQI 312 दर्ज किया गया। वहीं शाम 4 बजे जहांगीरपुरी स्टेशन पर 436 दर्ज किया गया। इसके चलते AQI को कम करने के लिए CAQM ने GRAP-2 को लागू कर दिया है। आज जहांगीरपुरी में सबसे खराब AQI 436, उसके बाद रोहिणी में 415 और पंजाबी बाग में 413 दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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