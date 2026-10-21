दिल्ली-NCR में घुलने लगा जहर, GRAP-1 लागू; जानिए क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी?
GRAP-1 implemented in Delhi NCR: सर्दियों के करीब आते ही दिल्ली की हवा जहरीली होने लगी है। इससे निपटने के लिए GRAP-1 लगाया गया है, ताकि राजधानी की हवा से प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके।
GRAP-1 implemented in Delhi NCR: सर्दियों के करीब आते ही दिल्ली की हवा जहरीली होने लगी है। इससे निपटने के लिए GRAP-1 लगाया गया है, ताकि राजधानी की हवा से प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके। ये आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किया गया है। GRAP-1 लागू करने के लिए इलाके का AQI 201 से लेकर 300 के बीच होना चाहिए। आज बुधवार सुबह करीब 9 बजे राजधानी में AQI 233 दर्ज किया गया था। इसे खराब कैटेगरी में रखा जाता है। जानिए इस दौरान राजधानी में क्या-क्या पाबंदियां रहेंगीं।
तेजी से जहरीली हो रही हवा AQI बढ़कर पहुंचा 244
NCR के इलाकों में AQI तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 20 अक्टूबर को 179 ('मॉडरेट' कैटेगरी) दर्ज किया गया था। लेकिन उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई और 21 अक्टूबर को सुबह 9 बजे 233 और दोपहर 2 बजे 244 दर्ज किया गया। इसके चलते यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा, IMD/IITM के अनुमान में यह भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में AQI 'खराब' कैटेगरी में ही रहेगा।
GRAP-I के दौरान क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी?
निर्माण कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी
- निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय जरूरी।
- निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा सही तरीके से हटाना।
- नियमों का उल्लंघन करने वाली साइटों पर कार्रवाई हो सकती है।
- निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन को चलाना जरूरी कर दिया गया है।
ध्यान दें: GRAP-1 में सभी निर्माण कार्यों पर अपने-आप पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगता।
कचरा जलाने पर रहेगी रोक
- खुले में कूड़ा जलाने पर रोक का सख्ती से पालन।
- नगर निगमों को ठोस कचरे और निर्माण मलबे का नियमित उठाव सुनिश्चित करना होता है।
- खुले में धूल और कचरा फैलने से रोकने के उपाय।
सड़कों की सफाई और धूल पर नियंत्रण
- सड़कों पर मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव।
- सड़कों और खुले क्षेत्रों में धूल उड़ने से रोकने के उपाय।
- निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन।
गाड़ियों और बसों से जुड़े नियम
- पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों से जुड़े मौजूदा NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू कराए जाते हैं।
- संशोधित GRAP-1 में NCR और आसपास के राज्यों से आने वाली BS-IV और उससे नीचे के मानक वाली बसों के प्रवेश पर भी पाबंदियां शामिल की गई हैं।
- ट्रैफिक पुलिस बिना PUC वाले वाहनों के खिलाफ अभियान और तेज करेगा। किसी भी तरह का उल्लघंन होने पर मोटा चालान काटा जाएगा।
तुरंत लागू हुआ GRAP- 1, हर काम की होगी निगरानी
आदेश में कहा गया है कि पूरे NCR में मौजूदा GRAP के स्टेज-I के तहत सभी कार्रवाई तुरंत लागू करने का फैसला करती है। मौजूदा GRAP के स्टेज-1 के तहत सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे NCR में किए जाने वाले कामों को लागू, मॉनिटर और रिव्यू किया जाएगा, ताकि यह पक्का हो सके कि AQI लेवल और नीचे न जाए।
उप-समिति के सदस्य संयोजक और निदेशक (तकनीकी) आरके अग्रवाल द्वारा जारी इस आदेश को दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के मुख्य सचिवों, परिवहन विभागों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और पुलिस आयुक्तों को भेज दिया गया है। एजेंसियों को सख्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वायु गुणवत्ता और ज्यादा खराब न हो। इसके साथ ही, आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे 'सिटिजन चार्टर' (नागरिक संहिता) का पालन करें और वायु प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग दें।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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