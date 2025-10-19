Hindustan Hindi News
दिल्ली में फिर जहरीली हुई हवा; दिवाली पर ग्रैप 2 लागू, क्या-क्या पाबंदियां

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर दमघोटू हवा बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में दिवाली से ठीक पहले ग्रैप 2 के प्रतिबंध लागू कर दिया गए है।

Sun, 19 Oct 2025 08:58 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi-NCR Grap-11: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर दमघोटू हवा का पहरा दिखाई दे रहा है। दिन पर दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिवाली से ठीक पहले ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। इससे एक दिन पहले ही ग्रैप एक लागू किया गया था। दरअसल रविवार को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था जिसके बाद एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी के करीब पहुंच गई। इस दौरान कई इलाकों में एक्यूआई 301 के पार पहुंच गया जिसके बाद अब ग्रैप 2 के प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शहर में शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 296 दर्ज किया गया, जो खराब" श्रेणी में आता है। 301 से 400 के बीच का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय राजधानी के 38 निगरानी स्टेशनों में से 12 में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। एक्यूआई 301 से 400 के बीच दर्ज किए जाने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू किया जाता है।

ग्रैप 2 के तहत कौन-कौन सी पाबंदियां

  • ग्रैप 2 लागू होने पर सड़कों की मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव हर रोज या कम से कम हर दूसरे दिन किया जाता है।
  • निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू किया जाता है।
  • रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को अपने सुरक्षा गार्डों को हीटर/गर्माहट के साधन देने को कहा जाता है ताकि वे कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं।
  • सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवाओं के फेरे बढ़ाए जाते हैं।
  • निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाता है।

कहां-कितना AQI

आनंद विहार में सबसे अधिक एक्यूआई 430 रहा, इसके बाद वजीरपुर में 364, विवेक विहार 351, द्वारका 335 और आरके पुरम 323 का स्थान रहा। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सिरी फोर्ट, दिलशाद गार्डन और जहांगीरपुरी जैसे अन्य क्षेत्रों में एक्यूआई 318 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग में 313, नेहरू नगर में 310, अशोक विहार में 305 और बवाना में 304 रहा।

भाषा से इनपुट

