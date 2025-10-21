Hindustan Hindi News
Grandson Shot 72 Year Old Man Over Property Dispute in delhi
पोते ने 72 साल के दादा पर चला दी गोली; दिल्ली में खौफनाक कांड

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक पोते ने अपने 72 साल के दादा को ही गोली मार दी। मामला चादंनी महल पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है और आरोपी की पहचान शाहबुद्दी के तौर पर हुई है। ये पूरा मामला संपत्ति विवाद का बताया जा रहा है।

Tue, 21 Oct 2025 02:15 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली-एनसीआर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक पोते ने अपने 72 साल के दादा को ही गोली मार दी। मामला चादंनी महल पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है और आरोपी की पहचान शाहबुद्दी के तौर पर हुई है। ये पूरा मामला संपत्ति विवाद का बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पीड़ित, और उसके बेटे-पोते के बीच संपतित विवाद था और इसी विवाद के चलते पोते ने दादा पर गोली चला दी। आनन फानन में पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित एलएनजेपी में भर्ती है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है।

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, पीड़ित, उसके बेटे और पोतों के बीच लंबे समय से संपत्ति विवाद चल रहा है। पीड़ित एलएनजेपी में भर्ती है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है।

इससे पहले दिल्ली में हत्या का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया था जिसमें एक महिला की उसी के लिव इन पार्टनक ने हत्या कर दी थी। दिल्ली के नबी करीम इलाके में एक गर्भवती महिला की उसके लिवइन पार्टनर ने कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसके पति ने हमलावर को पकड़ लिया और उसे मार डाला।

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान आकाश की पत्नी शालिनी (22) और आशु उर्फ ​​शैलेंद्र (34) के रूप में हुई है। शालिनी दो बच्चों की मां थी। पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने एक बयान में कहा कि अपनी पत्नी को बचाते हुए 23 वर्षीय आकाश घायल हो गया। उन्होंने बताया कि आकाश पर चाकू से कई बार किए गए और उसका यहां एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह घटना शनिवार रात करीब सवा 10 बजे हुई जब आकाश और शालिनी कुतुब रोड पर उसकी (शालिनी की) मां शीला से मिलने जा रहे थे। आशु अचानक वहां पहुंचा और उसने आकाश पर चाकू से हमला कर दिया।

भाषा से इनपुट

