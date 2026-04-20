कलियुग का 'श्रवण कुमार': दादी की जान बचाने को पोते ने छोड़ी CBSE बोर्ड परीक्षा, लिवर दान कर दिया नया जीवन

आज के दौर में जहां लोग छोटी-छोटी बातों पर रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं, वहीं 19 साल के एक लड़के ने रिश्तों की एक नई परिभाषा लिख डाली है। उसने अपनी बुजुर्ग दादी की जान बचाने को करियर की चिंता किए बिना न सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा छोड़ दी बल्कि लिवर दान करने का भी फैसला किया।

गंभीर बीमारी से जूझ रही एक बुजुर्ग महिला को अपने 19 साल के पोते की बदौलत अब नया जीवन मिल गया है। पोते ने दादी की गंभीर हालत को देखते हुए ने केवल अपनी बोर्ड परीक्षा छोड़ दी, बल्कि दादी की जान बचाने के लिए अपना लिवर तक दान कर दिया। अब दादी-पोता दोनों ही स्वस्थ हैं।

बिहार के हाजीपुर में रहने वाली 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुनीता देवी को 31 जनवरी 2026 को गंभीर हालत में गाजियाबाद के वैशाली स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लिवर एवं पित्त विज्ञान केंद्र, मैक्स के समूह अध्यक्ष डॉ. सुभाष गुप्ता ने बताया कि सुनीता देवी लिवर सिरोसिस बीमारी से पीड़ित थीं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। परिजनों से बात कर लिवर ट्रांसप्लांट करने पर सहमति बनी। लिवर डोनेट करने के लिए सुनीता के बेटे और बहू समेत अन्य कई परिजनों की जांच की गई, लेकिन वे दान के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए। इसके बाद उनके 19 वर्षीय पोते आदित्य राज ने आगे आकर दादी को अपना लिवर दान देने की इच्छा जताई। डॉक्टरों द्वारा जरूरी जांच में आदित्य लिवर दान देने के लिए पूरी तरह उपयुक्त पाए गए और उनके परिजनों ने भी इसकी सहमति दे दी, जिसके बाद ट्रांसप्लांट किया गया।

आदित्य के लिवर का दायां हिस्सा ट्रांसप्लांट किया गया डॉ. राजेश डे ने बताया कि जीवित दाता लिवर ट्रांसप्लांट विधि के तहत आदित्य के लिवर का दायां हिस्सा (करीब 710 ग्राम) ट्रांसप्लांट किया गया। 2 फरवरी को सफल प्रत्यारोपण हुआ और इसके बाद दो सप्ताह तक दोनों को कड़ी निगरानी में रखा गया। 17 फरवरी को आदित्य और उनकी दादी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। डॉ. राजेश ने बताया कि आदित्य के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।