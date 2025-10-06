grandmother reached at the police station with a four hour old newborn what was the reason महज 4 घंटे की नवजात को लेकर कोतवाली पहुंच गई दादी, पुलिस भी रह गई दंग; क्या वजह, Ncr Hindi News - Hindustan
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जन्म के महज 4 घंटे बाद एक नवजात को लेकर उसकी दादी थाने पहुंच गई। पुलिस वालों को जब वजह पता चली तो वे भी दंग रह गए। पुलिस ने नवजात को उसकी मां के पास पहुंचा दिया।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नोएडाMon, 6 Oct 2025 08:39 AM
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जन्म के महज 4 घंटे बाद एक नवजात को लेकर उसकी दादी थाने पहुंच गई। पुलिस वालों को जब वजह पता चली तो वे भी दंग रह गए। पुलिस ने नवजात को उसकी मां के पास पहुंचा दिया।

मायके और ससुराल वालों के बीच विवाद के चलते अस्पताल में जन्मी नवजात बच्ची को चार घंटे के बाद ही कोतवाली लेकर पहुंचना पड़ गया। दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस ने नवजात को उसकी मां के पास पहुंचा दिया।

दनकौर निवासी एक युवती की शादी एक साल पहले खरखौदा के युवक से हुई थी। युवक राजस्थान के किशनगढ़ के एक बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। शादी के बाद से महिला पति के साथ राजस्थान में रह रही थी।

चार माह पूर्व ताऊ की मौत के बाद गर्भवती महिला अपने मायके में रह रही थी। रविवार को महिला ने दनकौर के एक निजी अस्पताल में लड़की को जन्म दिया। मायके वाले और ससुराल वालों में संबंधों की खटास के कारण मायके वालों ने नवजात बच्ची को रखने से इनकार कर दिया।

मायके वालों ने महिला के पति और उसकी मां को बुलाकर नवजात बच्ची उन्हें सौंप दी। चार घंटे बाद ही नवजात को लेकर उसकी दादी दनकौर कोतवाली पहुंची और पुलिस से मामले की शिकायत की।

शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात बच्ची को उसकी मां के पास पहुंचा दिया। पुलिस ने बताया कि नवजात बच्ची को उसकी मां भी रखने से इनकार कर रही है। समझा बुझाकर कन्या को उसकी मां के पास पहुंचा दिया गया है। दोनों पक्षों में आरोप- प्रत्यारोप जारी है।