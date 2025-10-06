महज 4 घंटे की नवजात को लेकर कोतवाली पहुंच गई दादी, पुलिस भी रह गई दंग; क्या वजह

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जन्म के महज 4 घंटे बाद एक नवजात को लेकर उसकी दादी थाने पहुंच गई। पुलिस वालों को जब वजह पता चली तो वे भी दंग रह गए। पुलिस ने नवजात को उसकी मां के पास पहुंचा दिया।

मायके और ससुराल वालों के बीच विवाद के चलते अस्पताल में जन्मी नवजात बच्ची को चार घंटे के बाद ही कोतवाली लेकर पहुंचना पड़ गया। दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस ने नवजात को उसकी मां के पास पहुंचा दिया।

दनकौर निवासी एक युवती की शादी एक साल पहले खरखौदा के युवक से हुई थी। युवक राजस्थान के किशनगढ़ के एक बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। शादी के बाद से महिला पति के साथ राजस्थान में रह रही थी।

चार माह पूर्व ताऊ की मौत के बाद गर्भवती महिला अपने मायके में रह रही थी। रविवार को महिला ने दनकौर के एक निजी अस्पताल में लड़की को जन्म दिया। मायके वाले और ससुराल वालों में संबंधों की खटास के कारण मायके वालों ने नवजात बच्ची को रखने से इनकार कर दिया।

मायके वालों ने महिला के पति और उसकी मां को बुलाकर नवजात बच्ची उन्हें सौंप दी। चार घंटे बाद ही नवजात को लेकर उसकी दादी दनकौर कोतवाली पहुंची और पुलिस से मामले की शिकायत की।