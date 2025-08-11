GPA does not give ownership rights, Delhi court says in property dispute between brother and sister GPA से नहीं मिलता मालिकाना हक, भाई-बहन के बीच संपत्ति विवाद में दिल्ली की अदालत का फैसला, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली की कड़कड़डूमा जिला अदालत ने भाई-बहन के बीच संपत्ति विवाद मामले में कहा कि जनरल पावर ऑफ अटॉरनी (जीपीए), वसीयत और एग्रीमेंट टू सेल जैसे दस्तावेज किसी को संपत्ति का मालिकाना हक नहीं देते। 

Mon, 11 Aug 2025 05:46 AM
दिल्ली की कड़कड़डूमा जिला अदालत ने भाई-बहन के बीच संपत्ति विवाद मामले में कहा कि जनरल पावर ऑफ अटॉरनी (जीपीए), वसीयत और एग्रीमेंट टू सेल जैसे दस्तावेज किसी को संपत्ति का मालिकाना हक नहीं देते।

जिला न्यायाधीश आशीष गुप्ता की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के लेन-देन वैध बिक्री या स्वामित्व हस्तांतरण नहीं माने जाते और ना ही इनके आधार पर बंटवारा किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि वादी जिन दस्तावेज पर भरोसा कर रहा है, उन्हें मालिकाना हक देने वाले दस्तावेज नहीं माना जा सकता। ये केवल संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53ए के तहत सीमित हद तक की मान्य हो सकते हैं। वह भी तभी जब आंशिक क्रियान्वन की आवश्यक शर्तें पूरी हों।

मामला वेस्ट करावल नगर स्थित सी ब्लाक की गली नंबर-तीन में एक 50 वर्ग गज की संपत्ति से जुड़ा है। वादी भाई शिव शंकर उपाध्याय ने दावा किया कि उसने वर्ष 2001 में अपनी बहन कुसमा के साथ मिलकर 80 हजार रुपये में यह संपत्ति खरीदी थी। इसमें उसकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उसने आरोप लगाया कि बहन पूरी संपत्ति को बेचने की कोशिश कर रही है।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, जिससे यह साबित हो कि 2001 से उस संपत्ति पर वादी का वास्तविक कब्जा था। वहीं, प्रतिवादी कुसमा ने अपने जवाब में कहा कि 2004 से वादी कभी भी उस संपत्ति पर नहीं आया। अदालत ने वादी की याचिका खारिज करते हुए दोनों पक्षों को अपने-अपने खर्च वहन करने का आदेश दिया।