छात्रों के तलवों पर डंडा मारने वाला टीचर गिरफ्तार, बिना बताए स्कूल से जाने पर दी थी सजा

हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर को गिरफ्तार किया गया है। उस पर स्कूल के दो छात्रों को पीटने का आरोप है। बिना बताए स्कूल से चले जाने पर अगले दिन टीचर ने दोनों छात्रों को बुरी तरह पीटा। इसी दौरान एक छात्र ने घटना का वीडियो बना लिया।

Dec 18, 2025 07:48 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, फरीदाबाद
हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर को गिरफ्तार किया गया है। उस पर स्कूल के दो छात्रों को पीटने का आरोप है। बिना बताए स्कूल से चले जाने पर अगले दिन टीचर ने दोनों छात्रों को बुरी तरह पीटा। इसी दौरान एक छात्र ने घटना का वीडियो बना लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर टीचर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि कक्षा 9 के दो छात्रों को स्कूल से गैरहाजिर रहने पर डंडे से पीटने के आरोप में एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद के सारण इलाके के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई इस कथित घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है।

पुलिस के अनुसार, दोनों छात्र सोमवार को बिना किसी शिक्षक को बताए स्कूल से चले गए थे। मंगलवार को जब वे स्कूल पहुंचे तो आरोपी शिक्षक नरेंद्र राठी ने कथित तौर पर पूरे क्लास के सामने छात्रों के तलवों पर डंडे मारे। एक सहपाठी ने पूरी घटना को फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बुधवार को वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद सारण थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस ने बताया कि जिले की बाल कल्याण समिति ने छात्रों के बयान दर्ज किए हैं। सारण थाने के एसएचओ ब्रह्म प्रकाश ने कहा कि आरोपी को जांच में सहयोग करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।

एसएचओ ने कहा कि सरकारी स्कूल समिति को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था, लेकिन हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। दोनों बच्चों की मेडिकल जांच भी कराई जा चुकी है। रिपोर्ट में किसी गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आगे की जांच जारी है।

