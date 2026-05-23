मनपसंद पोस्टिंग के लिए 'जुगाड़' लगाई तो खैर नहीं; गुरुग्राम DC की सरकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी
DC ने नियम 26 की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह नियम विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित किसी भी मामले में अपने हितों को साधने के लिए किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डालेगा और न ही ऐसी कोशिश करेगा।'
हमारे देश में मनपसंद ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजनेताओं व वरिष्ठ अधिकारियों से सिफारिश लगवाना या अन्य तरीके से जुगाड़ करना बिल्कुल आम बात है, लेकिन गुरुग्राम में अब ऐसा करना किसी भी सरकारी कर्मचारी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लेने की बात कही है। इस बात की जानकारी गुरुग्राम के उपायुक्त (DC) ने शनिवार को एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए दी, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंद की पोस्टिंग पाने के लिए बाहरी प्रभाव, राजनीतिक दबाव या गैर-सरकारी सिफारिशों का इस्तेमाल करने से मना किया।
इस बारे में जारी अपने निर्देशों में DC ने बताया कि कुछ कर्मचारी तय प्रशासनिक प्रक्रिया से बाहर जाकर, जन प्रतिनिधियों, सीनियर अधिकारियों और दूसरे बाहरी माध्यमों से संपर्क करके अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा आचरण एक सरकारी सेवक के लिए पूरी तरह अनुचित है और साथ ही यह प्रशासनिक अनुशासन, पारदर्शिता व जन सेवा में निष्पक्षता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
डीसी की तरफ से जारी इस एडवायजरी में सरकारी कर्मचारियों को 'हरियाणा सिविल सर्विसेज (सरकारी कर्मचारियों का आचरण) नियम, 2016' के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। एडवाइजरी में बताया गया है कि इस एक्ट का नियम 4(1) इस बात को अनिवार्य करता है कि हर सरकारी कर्मचारी हर समय सरकार की नीतियों के अनुसार पूरी ईमानदारी से काम करेगा और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो उसके पद के लिए अशोभनीय हो।
साथ ही एडवाइजरी में आगे बताया गया कि इसका नियम 5 विभागीय अनुशासन के लिए हानिकारक कार्यों और दिए गए कर्तव्यों के विपरीत जाकर किए गए आचरण को दुराचार मानता है, जबकि नियम 26 की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह नियम विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित किसी भी मामले में अपने हितों को साधने के लिए किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डालेगा और न ही ऐसी कोशिश करेगा।'
इसके आगे एडवायजरी में कर्मचारियों को ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए किसी भी अधिकारी से सम्पर्क नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा गया कि, 'सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसे कामों के लिए किसी अधिकारी से संपर्क न करें, सिफारिशों का इस्तेमाल न करें और गैर-सरकारी या बाहरी माध्यमों से प्रभाव न डालें।' साथ ही कहा गया कि ऐसे किसी भी मामले की शिकायत या आवेदन को केवल उचित आधिकारिक माध्यम से ही जमा करें।
वहीं इसके बाद चेतावनी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस आदेश के बाद भी अगर कोई कर्मचारी इस तरह की कोशिशों में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एडवाइजरी के अनुसार इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास और पंचायत अधिकारी, सभी तहसीलदार और 'नायब तहसीलदार' को अधिकृत किया गया है, इसके साथ ही इन सभी अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस एडवाइजरी को अपने अधीन काम करने वाले हर एक कर्मचारी तक पहुंचाएं और अनिवार्य रूप से प्रत्येक कर्मचारी को इसकी लिखित पावती प्राप्त करने के लिए कहें, ताकि कोई बाद में नियमों की जानकारी होने से इनकार नहीं कर सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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