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मनपसंद पोस्टिंग के लिए 'जुगाड़' लगाई तो खैर नहीं; गुरुग्राम DC की सरकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी

Sourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम
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DC ने नियम 26 की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह नियम विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित किसी भी मामले में अपने हितों को साधने के लिए किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डालेगा और न ही ऐसी कोशिश करेगा।'

मनपसंद पोस्टिंग के लिए 'जुगाड़' लगाई तो खैर नहीं; गुरुग्राम DC की सरकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी

हमारे देश में मनपसंद ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा राजनेताओं व वरिष्ठ अधिकारियों से सिफारिश लगवाना या अन्य तरीके से जुगाड़ करना बिल्कुल आम बात है, लेकिन गुरुग्राम में अब ऐसा करना किसी भी सरकारी कर्मचारी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लेने की बात कही है। इस बात की जानकारी गुरुग्राम के उपायुक्त (DC) ने शनिवार को एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए दी, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंद की पोस्टिंग पाने के लिए बाहरी प्रभाव, राजनीतिक दबाव या गैर-सरकारी सिफारिशों का इस्तेमाल करने से मना किया।

इस बारे में जारी अपने निर्देशों में DC ने बताया कि कुछ कर्मचारी तय प्रशासनिक प्रक्रिया से बाहर जाकर, जन प्रतिनिधियों, सीनियर अधिकारियों और दूसरे बाहरी माध्यमों से संपर्क करके अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा आचरण एक सरकारी सेवक के लिए पूरी तरह अनुचित है और साथ ही यह प्रशासनिक अनुशासन, पारदर्शिता व जन सेवा में निष्पक्षता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

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डीसी की तरफ से जारी इस एडवायजरी में सरकारी कर्मचारियों को 'हरियाणा सिविल सर्विसेज (सरकारी कर्मचारियों का आचरण) नियम, 2016' के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। एडवाइजरी में बताया गया है कि इस एक्ट का नियम 4(1) इस बात को अनिवार्य करता है कि हर सरकारी कर्मचारी हर समय सरकार की नीतियों के अनुसार पूरी ईमानदारी से काम करेगा और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो उसके पद के लिए अशोभनीय हो।

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साथ ही एडवाइजरी में आगे बताया गया कि इसका नियम 5 विभागीय अनुशासन के लिए हानिकारक कार्यों और दिए गए कर्तव्यों के विपरीत जाकर किए गए आचरण को दुराचार मानता है, जबकि नियम 26 की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह नियम विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित किसी भी मामले में अपने हितों को साधने के लिए किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं डालेगा और न ही ऐसी कोशिश करेगा।'

मनपसंद पोस्टिंग के लिए नेताओं से सिफारिश लगवाई तो खैर नहीं; गुरुग्राम DC की सरकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी

इसके आगे एडवायजरी में कर्मचारियों को ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए किसी भी अधिकारी से सम्पर्क नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा गया कि, 'सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसे कामों के लिए किसी अधिकारी से संपर्क न करें, सिफारिशों का इस्तेमाल न करें और गैर-सरकारी या बाहरी माध्यमों से प्रभाव न डालें।' साथ ही कहा गया कि ऐसे किसी भी मामले की शिकायत या आवेदन को केवल उचित आधिकारिक माध्यम से ही जमा करें।

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वहीं इसके बाद चेतावनी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस आदेश के बाद भी अगर कोई कर्मचारी इस तरह की कोशिशों में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एडवाइजरी के अनुसार इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास और पंचायत अधिकारी, सभी तहसीलदार और 'नायब तहसीलदार' को अधिकृत किया गया है, इसके साथ ही इन सभी अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस एडवाइजरी को अपने अधीन काम करने वाले हर एक कर्मचारी तक पहुंचाएं और अनिवार्य रूप से प्रत्येक कर्मचारी को इसकी लिखित पावती प्राप्त करने के लिए कहें, ताकि कोई बाद में नियमों की जानकारी होने से इनकार नहीं कर सके।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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