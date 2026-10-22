सरकार सुपरस्टार्स को दे रही एक मैसेज; दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को अनुमति नहीं मिलने पर भड़की AAP
दोसांझ के कॉन्सर्ट की अनुमति रद्द करने के पीछे पुलिस ने त्योहारी सीजन के दौरान कानून-व्यवस्था की व्यस्तताओं और अन्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है।
दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग कारणों का हवाला देते हुए 30 अक्टूबर को शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले पंजाबी गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद सरकार के इस कदम को आम आदमी पार्टी ने देश के तमाम बड़े स्टार्स के लिए एक चेतावनी बताया है। पार्टी का कहना है कि दोसांज ने किसान आंदोलन और स्टूडेंट आंदोलन के दौरान अपनी आवाज मुखर की थी, इसी वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इस तरह की हरकत के बाद दिलजीत दोसांज युवाओं के बीच सुपरहीरो बन जाएंगे।
इस बारे में एएनआई से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि जब यहां पर कोई उद्योगपति बहुत पैसा कमा लेता है या कोई कलाकार अगर सुपरस्टार बन जाता है तो वह सरकार से डरने लगता है। उन्होंने कहा, हालांकि विदेश में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता।
'दिलजीत ने हर मौके पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की'
आगे उन्होंने कहा, 'ऐसे कलाकारों से अलग दिलजीत दोसांझ उन चंद कलाकारों में से हैं, जिन्होंने जब हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे तो उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई, और जब पुलिस ने स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता की तो उनके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। जिसके कारण कंगना रनौत के साथ सोशल मीडिया पर उनकी बहुत नोकझोंक भी हुई थी।'
'सरकार ने दिलजीत की फिल्म को भी बैन कर दिया'
सौरभ ने आगे कहा, 'वहीं जब उन्होंने (दिलजीत ने) पंजाब के टेररिज्म पर और पुलिस की बर्बरता पर एक फिल्म 'सतलुज' बनाई, तो सरकार ने उसको भी यहां पर बैन कर दिया। यह फैसला भी बड़ा अप्रत्याशित था, लेकिन इसके बाद पंजाब के लोगों ने घर पर और गली-मोहल्लों में स्क्रीन लगा-लगाकर उस फिल्म को देखा।'
'सरकार यह सब करके सुपरस्टार्स को एक मैसेज दे रही'
इसके बाद भारद्वाज ने दोसांझ को कॉन्सर्ट की अनुमति नहीं देने के दिल्ली पुलिस के फैसले की आलोचना की और इसे लेकर सरकार को घेरते हुए कहा, 'मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सरकार कर रही है, वो एक मैसेज दे रही है, तमाम बड़े-बडे़ सुपरस्टार्स को, कि भई अगर आप सरकार के खिलाफ होंगे तो सरकार आपका काम-धंधा बंद कर देगी।'
'हमें डरपोक सुपरहीरो नहीं चाहिए'
उन्होंने कहा, 'और मुझे लगता है कि इस तरह के कामों की वजह से दिलजीत दोसांझ युवाओं के सुपरहीरो बन जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे डरपोक सुपर हीरो नहीं चाहिए जो टाइगर श्रॉफ तक के लिए आवाज नहीं उठा सकें। एक तरफ सुनील शेट्टी हैं, वो कहते हैं कि मैं जैकी श्रॉफ का सबसे अच्छा दोस्त हूं। उन्होंने इतनी लंबी बाइट दी, लेकिन उनके मुंह से उस गैंगस्टर का और सरकार का नाम तक नहीं निकला। तो ऐसे डरपोक हीरो हिंदुस्तान को नहीं चाहिए, इन लोगों की कोई जरूरत नहीं।'
पुलिस ने अनुमति रद्द करने की बताई तीन वजह
इससे पहले गुरुवार दोपहर को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं, त्योहारों के मौसम और विशेष जानकारी का हवाला देते हुए पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तावित कॉन्सर्ट की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद गायक के बहुप्रतीक्षित 'ऑरा इंडिया टूर' के आयोजन पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।
पुलिस ने इसके पीछे त्योहारी सीजन के दौरान कानून-व्यवस्था की व्यस्तताओं और अन्य सुरक्षा संबंधी विचारों का भी हवाला दिया है। दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त कार्यालय ने टिकटिंग प्लेटफॉर्म 'बुक माई शो' को भेजे गए एक पत्र में बताया गया कि कॉन्सर्ट आयोजित करने के आवेदन की समीक्षा की गई थी, लेकिन वर्तमान सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।