ईरान-US युद्ध का असर, दिल्ली के सरकारी संस्थान ने 2200 छात्रों को भेजा घर; कहा- मेस चलाने में आ रही दिक्कत
अमेरिका-ईरान जंग के कारण पैदा हुए ईंधन और ऊर्जा संकट का असर अब भारत के शिक्षण संस्थानों पर भी दिख रहा है। दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट(IARI), जिसे 'पूसा संस्थान' के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने लगभग 2,200 छात्रों को कैंपस छोड़कर घर वापस जाने के लिए कहा है।
अमेरिका-ईरान जंग के कारण पैदा हुए ईंधन और ऊर्जा संकट का असर अब भारत के शिक्षण संस्थानों पर भी दिख रहा है। दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट(IARI), जिसे 'पूसा संस्थान' के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने लगभग 2,200 छात्रों को कैंपस छोड़कर घर वापस जाने के लिए कहा है। संस्थान ने साफ किया है कि हॉस्टल मेस चलाने में आ रही दिक्कतों और ऊर्जा संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
संस्थान के सीनियर रजिस्ट्रार सुरेश कुमार की तरफ से जारी किए गए 25 मार्च के नोटिस के मुताबिक, अंडरग्रेजुएट के सभी बैच, मास्टर्स फर्स्ट ईयर और पीएचडी फर्स्ट ईयर के छात्रों की क्लास 6 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन मोड में संचालित की जाएंगी। यह फैसला छात्र प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श और आंतरिक समीक्षा के बाद लिया गया है।
नोटिस में आगे कहा गया है कि आईएआरआई नई दिल्ली और इसके सहयोगी संस्थानों में चल रहे मास्टर्स/एमटेक और पीएचडी कार्यक्रमों के सेकेंड ईयर और दूसरे बैचों की क्लास पहले की तरफ ऑफलाइन ही चलेंगी। इसमें ये भी कहा गया है कि छात्रों के वापस स्कूल आने पर, प्रोफेसर संयुक्त शिक्षा निदेशक को ऑनलाइन पढ़ाए जाने वाले कोर्स के प्रैक्टिकल आयोजित करने का प्लान भी बताएंगे।
सरकार ने उर्जा सकंट पर क्या कहा?
सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के बावजदू देश में अगले दो महीने के लिए कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी पर्याप्त मात्रा में है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
देश में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ अब वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए भी 70 प्रतिशत एलपीजी जारी की जा रही है। पीएनजी कनेक्शन को बढावा देने के लिए अब देश में प्रतिदिन लगभग 10 हजार से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर शुक्रवार को अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में कहा कि इस संकट के कारण भले ही देश में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है लेकिन देश में पेट्रोल, डीजल , रसोई गैस एलपीजी और एलएनजी अगले दो महीने के लिए पर्याप्त मात्रा में है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। उन्होंने कहा, आज की तारीख में हमारे पास कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी का पर्याप्त भंडार है और अगले दो महीने के लिए आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है। इसलिए कृपया किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, जरूरत होने पर ही खरीदारी करें और पेट्रोल पंप पर जो इतनी भीड़ है उसकी कोई जरूरत नहीं।
वार्ता से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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