निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को रेगुलेट करने वाला बिल पारित, CM गुप्ता बोलीं- अभिभावकों का वनवास खत्म हुआ

Hindustan Hindi News
दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को विनियमित करने वाला विधेयक मतदान के बाद विधानसभा में पारित हो गया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 10:03 PM
दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने वाले विधेयक को पारित कर दिया। विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि यह बिल सुनिश्चित करेगा कि स्कूलों को अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि शिक्षा के मंदिर के रूप में देखा जाएगा।

‘दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक, 2025’ सदन में चली चार घंटे की बहस के बाद पारित हुआ। आम आदमी पार्टी (AAP) ने विधेयक में आठ संशोधन प्रस्तावित किए, लेकिन मतदान के दौरान उन्हें खारिज कर दिया गया।

मत विभाजन के दौरान, सत्तारूढ़ भाजपा के 41 विधायक और AAP के 17 विधायक सदन में मौजूद थे। विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अब इसे मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के पास भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक, 2025 से अभिभावकों को न्याय मिलेगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली में अभिभावकों का 52 साल लंबा 'वनवास' आज समाप्त हो गया। 1973 के बाद पहली बार दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसने पारदर्शी तरीके से दिल्ली के सभी अभिभावकों के साथ न्याय करने और उन्हें राहत प्रदान करने का साहस किया... यह विधेयक आज विस्तृत चर्चा के बाद पारित किया गया है..."

उन्होंने कहा, ‘यह विधेयक परिवारों को स्कूल फीस की चिंता से राहत प्रदान करेगा। स्कूल अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि शिक्षा के मंदिर होंगे।’

दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को शिक्षा मंत्री आशीष सूद द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को विनियमित करना है।

आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा, ‘‘आपकी नीति और नीयत भ्रष्ट थी। आपने न सिर्फ अभिभावकों की अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने की उम्मीदों को तोड़ा, बल्कि सरकारी स्कूलों को भी बर्बाद कर दिया। 795 स्कूल भवनों में से केवल 241 ही स्थायी हैं। स्कूल आज भी टिन शेड के नीचे चलते हैं। यही उनका शिक्षा मॉडल था।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि ‘आप’ सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल 20 स्कूल बनाए।

उन्होंने पूछा, ‘‘जब आपके उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए, तो बच्चों से चिट्ठी लिखाकर कहा गया कि ‘हमें मनीष अंकल वापस चाहिए’। शिक्षकों को सोशल मीडिया पर यह लिखने के लिए मजबूर किया गया कि वे सिसोदिया को वापस चाहते हैं। अब उनसे पूछिए कि क्या वे उन्हें मंत्री के रूप में चाहते हैं।’’