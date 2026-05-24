मौसेरे भाई ने की थी बहन-भांजे की हत्या, दिल्ली के गोविंदपुरी में डबल मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर

दिल्ली के गोविंदपुरी में मौसेरा भाई ने ही मां और बेटे की हत्या की थी। डबल मर्डर के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से चोरी, झपटमारी और लूट के चार मामले दर्ज हैं।

दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मां और बेटे की निर्ममता से हत्या करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ साहू को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी मृतका महिला शारदा साहू का मौसेरा भाई है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, खून से सने कपड़े और वारदात से जुड़े अन्य सबूत बरामद किए हैं। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर पहले से चोरी, झपटमारी और लूट के चार मामले दर्ज हैं।

डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि 20 मई को देर रात गोविंदपुरी इलाके में महिला शारदा साहू और उसके 13 वर्षीय बेटे खुशहाल की घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस डबल मर्डर की जांच के लिए गोविंदपुरी थाने में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी का सुराग तलाशने को कई टीमें गठित की गईं।

पार्क में छुपा हुआ था आरोपी इंस्पेक्टर विष्णु की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और फील्ड इंटेलिजेंस पर काम किया, जबकि इंस्पेक्टर अजय दलाल की टीम ने टेक्निकल सर्विलॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की। वहीं इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर की टीम ने संदिग्धों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस जघन्य वारदात में मृतक महिला शारदा का मौसेरा भाई सौरभ साहू शामिल है। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी तुगलकाबाद एक्सटेंशन के घाटी वाला पार्क में छिपा हुआ है। शुक्रवार देर रात पुलिस टीम ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर चार राउंड फायरिंग कर दी। इसमें एक गोली एसआई यशपाल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।