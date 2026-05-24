Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मौसेरे भाई ने की थी बहन-भांजे की हत्या, दिल्ली के गोविंदपुरी में डबल मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली के गोविंदपुरी में मौसेरा भाई ने ही मां और बेटे की हत्या की थी। डबल मर्डर के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से चोरी, झपटमारी और लूट के चार मामले दर्ज हैं।

मौसेरे भाई ने की थी बहन-भांजे की हत्या, दिल्ली के गोविंदपुरी में डबल मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर

दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मां और बेटे की निर्ममता से हत्या करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी सौरभ साहू को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी मृतका महिला शारदा साहू का मौसेरा भाई है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, खून से सने कपड़े और वारदात से जुड़े अन्य सबूत बरामद किए हैं। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर पहले से चोरी, झपटमारी और लूट के चार मामले दर्ज हैं।

डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि 20 मई को देर रात गोविंदपुरी इलाके में महिला शारदा साहू और उसके 13 वर्षीय बेटे खुशहाल की घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस डबल मर्डर की जांच के लिए गोविंदपुरी थाने में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी का सुराग तलाशने को कई टीमें गठित की गईं।

ये भी पढ़ें:मन खुश करने को औरतों की कमर पर मारता था कैंची, नोएडा में ‘साइको’ अकाउंटेंट दबोचा

पार्क में छुपा हुआ था आरोपी

इंस्पेक्टर विष्णु की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और फील्ड इंटेलिजेंस पर काम किया, जबकि इंस्पेक्टर अजय दलाल की टीम ने टेक्निकल सर्विलॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की। वहीं इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर की टीम ने संदिग्धों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस जघन्य वारदात में मृतक महिला शारदा का मौसेरा भाई सौरभ साहू शामिल है। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी तुगलकाबाद एक्सटेंशन के घाटी वाला पार्क में छिपा हुआ है। शुक्रवार देर रात पुलिस टीम ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर चार राउंड फायरिंग कर दी। इसमें एक गोली एसआई यशपाल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें:साइबर क्राइम गैंग के 35 गिरफ्तार, पुलिस ने 40 करोड़ के फ्रॉड का किया पर्दाफाश

आरोपी नशा करने के लिए रुपये मांगने गया था

आरोपी सौरभ साहू ने पूछताछ में बताया कि वह नशे के लिए पैसे मांगने शारदा के घर गया था। शारदा द्वारा पैसे देने से मना करने पर उसने चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर बेटा खुशहाल वहां पहुंचा तो आरोपी ने उसकी भी हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में ईर्ष्या, नशे की लत और पुरानी रंजिश को हत्या की वजह माना जा रहा है। आरोपी वारदात वाली जगह से लगभग दो किलोमीटर दूर संगम विहार में रहता है।

ये भी पढ़ें:मकान से बदबू, भीतर महिला की सड़ी लाश; दिल्ली में मजनू का टीला इलाके की घटना
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।