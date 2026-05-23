Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्लो पॉइजन दे रहे; अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर क्यों लगाया ऐसा आरोप

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसी के साथ सवाल भी उठाया है कि रूस और ईरान हमें सस्ते दामों पर तेल देने को तैयार हैं तो क्यों हम नहीं ले रहे।

स्लो पॉइजन दे रहे; अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर क्यों लगाया ऐसा आरोप

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसी के साथ सवाल भी उठाया है कि रूस और ईरान हमें सस्ते दामों पर तेल देने को तैयार हैं तो क्यों हम नहीं ले रहे। इसी के साथ उन्होंने लोगों से इस मुद्दे पर अपनी राय भी मांगी है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की तुलना स्लो पॉइजन से कर दी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज फिर से सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी है। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार बढाई है। स्लो पॉइजन दे रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 4-5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं। लोगों के लिए खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। लोग डरे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि आने वाले दिनों में और कितना बढ़ाने वाले हैं।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, चारों तरफ अफवाह चल रही है। सरकार कुछ नहीं बता रही है। ये दाम सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत भी हो रही है। उन्होंने कहा, सरकार बताए तो सही, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। उधर रूस और ईरान कह रहे हैं कि वह भारत को सस्ते दामों पर तेल देने के लिए तैयार है लेकिन सरकार कह रही है कि हम नहीं लेंगे। उन्होेंने कहा कि वह लोगों से इस मामले पर उनकी राय जानना चाहते हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।