स्लो पॉइजन दे रहे; अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर क्यों लगाया ऐसा आरोप
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसी के साथ सवाल भी उठाया है कि रूस और ईरान हमें सस्ते दामों पर तेल देने को तैयार हैं तो क्यों हम नहीं ले रहे।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसी के साथ सवाल भी उठाया है कि रूस और ईरान हमें सस्ते दामों पर तेल देने को तैयार हैं तो क्यों हम नहीं ले रहे। इसी के साथ उन्होंने लोगों से इस मुद्दे पर अपनी राय भी मांगी है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की तुलना स्लो पॉइजन से कर दी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज फिर से सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी है। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार बढाई है। स्लो पॉइजन दे रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 4-5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं। लोगों के लिए खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। लोग डरे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि आने वाले दिनों में और कितना बढ़ाने वाले हैं।
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, चारों तरफ अफवाह चल रही है। सरकार कुछ नहीं बता रही है। ये दाम सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत भी हो रही है। उन्होंने कहा, सरकार बताए तो सही, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। उधर रूस और ईरान कह रहे हैं कि वह भारत को सस्ते दामों पर तेल देने के लिए तैयार है लेकिन सरकार कह रही है कि हम नहीं लेंगे। उन्होेंने कहा कि वह लोगों से इस मामले पर उनकी राय जानना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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