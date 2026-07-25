शासन-व्यवस्था का मतलब सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं; प्रधान के इस्तीफे के बाद किरण बेदी ने दी कौन सी नसीहत?
रात को किए अपने तीसरे ट्वीट में किरण बेदी ने लिखा, ‘अब देश संसद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उम्मीद है कि वहां होने वाली बहसें राजनीति से ऊपर उठकर व्यावहारिक समाधान देंगी।’
भारतीय पुलिस सेवा की रिटायर्ड अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उप-राज्यपाल किरण बेदी ने शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए एक नई शुरुआत करने को कहा है। बेदी ने शनिवार को तीन अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को सुझाव दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय अब नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। यह एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उन सभी चीजों की पहचान करने का समय है, जिन्हें ठीक करने और बदलने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय और गृहमंत्री अमित शाह को टैग करते हुए किरण बेदी ने कहा कि यह नेतृत्व के लिए साफ संदेश है कि वे बात सुनने और सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। साथ ही लोगों खासतौर पर युवाओं की जरूरतों और उम्मीदों के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि उनका पूरा जीवन अभी बाकी है। बेदी ने सरकार से कहा कि यह समय हर लिहाज से सर्वांगीण, असरदार और संवेदनशील गवर्नेंस पर ध्यान देने का है और इसमें एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए।
'काम करके दिखाओ, वरना बाहर जाओ'
उधर पहली पोस्ट के करीब ढाई घंटों बाद की अपनी दूसरी पोस्ट में रिटायर्ड IPS अधिकारी ने सरकार को नसीहत देते हुए लिखा, 'युवा आंदोलन ने शासन-व्यवस्था को सचेत कर दिया है। या तो काम करके दिखाओ, वरना बाहर हो जाओ। इसलिए अपनी कार्यशैली में सुधार करने का यही सही समय है।'
'गवर्नेंस मतलब सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं'
बेदी ने आगे बताया कि 'शासन-व्यवस्था का मतलब सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। इसमें वे सभी नियुक्त सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें जन-सेवा का दायित्व सौंपा गया है। उन पर ईमानदारी, संवेदनशीलता, जवाबदेही और परिणाम देने की जिम्मेदारी होती है। सार्वजनिक पद एक सार्वजनिक विश्वास है। युवा देख रहे हैं और वे इससे कम की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। कृपया सतर्क रहें।'
‘देश संसद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा’
उधर रात करीब 9.54 बजे उन्होंने एक अन्य ट्वीट करते हुए लिखा, 'अब देश संसद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उम्मीद है कि वहां होने वाली बहसें राजनीति से ऊपर उठकर व्यावहारिक समाधान देंगी। हम ऐसी रणनीतियों को सुनने के लिए उत्सुक हैं जो समाज के सभी वर्गों में भरोसा जगाएं और मौजूदा सरकार के सामने मौजूद अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करें। देश को रचनात्मक नेतृत्व की जरूरत है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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