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शासन-व्यवस्था का मतलब सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं; प्रधान के इस्तीफे के बाद किरण बेदी ने दी कौन सी नसीहत?

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रात को किए अपने तीसरे ट्वीट में किरण बेदी ने लिखा, ‘अब देश संसद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उम्मीद है कि वहां होने वाली बहसें राजनीति से ऊपर उठकर व्यावहारिक समाधान देंगी।’

Governance means more than just elected representatives
शासन-व्यवस्था का मतलब सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं; किरण बेदी ने प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार को दी कौन सी नसीहत

भारतीय पुलिस सेवा की रिटायर्ड अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उप-राज्यपाल किरण बेदी ने शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए एक नई शुरुआत करने को कहा है। बेदी ने शनिवार को तीन अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को सुझाव दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय अब नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। यह एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उन सभी चीजों की पहचान करने का समय है, जिन्हें ठीक करने और बदलने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री कार्यालय और गृहमंत्री अमित शाह को टैग करते हुए किरण बेदी ने कहा कि यह नेतृत्व के लिए साफ संदेश है कि वे बात सुनने और सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। साथ ही लोगों खासतौर पर युवाओं की जरूरतों और उम्मीदों के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि उनका पूरा जीवन अभी बाकी है। बेदी ने सरकार से कहा कि यह समय हर लिहाज से सर्वांगीण, असरदार और संवेदनशील गवर्नेंस पर ध्यान देने का है और इसमें एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए।

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'काम करके दिखाओ, वरना बाहर जाओ'

उधर पहली पोस्ट के करीब ढाई घंटों बाद की अपनी दूसरी पोस्ट में रिटायर्ड IPS अधिकारी ने सरकार को नसीहत देते हुए लिखा, 'युवा आंदोलन ने शासन-व्यवस्था को सचेत कर दिया है। या तो काम करके दिखाओ, वरना बाहर हो जाओ। इसलिए अपनी कार्यशैली में सुधार करने का यही सही समय है।'

'गवर्नेंस मतलब सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं'

बेदी ने आगे बताया कि 'शासन-व्यवस्था का मतलब सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। इसमें वे सभी नियुक्त सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें जन-सेवा का दायित्व सौंपा गया है। उन पर ईमानदारी, संवेदनशीलता, जवाबदेही और परिणाम देने की जिम्मेदारी होती है। सार्वजनिक पद एक सार्वजनिक विश्वास है। युवा देख रहे हैं और वे इससे कम की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। कृपया सतर्क रहें।'

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‘देश संसद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा’

उधर रात करीब 9.54 बजे उन्होंने एक अन्य ट्वीट करते हुए लिखा, 'अब देश संसद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उम्मीद है कि वहां होने वाली बहसें राजनीति से ऊपर उठकर व्यावहारिक समाधान देंगी। हम ऐसी रणनीतियों को सुनने के लिए उत्सुक हैं जो समाज के सभी वर्गों में भरोसा जगाएं और मौजूदा सरकार के सामने मौजूद अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करें। देश को रचनात्मक नेतृत्व की जरूरत है।'

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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