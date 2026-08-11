रेखा सरकार की 2500 वाली स्कीम की AAP विधायक ने की तारीफ, बड़ी दिक्कतें भी गिनाईं, रखी ये मांग
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक गोपाल राय ने दिल्ली लक्ष्मी योजना में लगाई गई शर्तों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तीन से ज्यादा बच्चों वाले परिवार, 10 साल का निवास प्रमाण पत्र नहीं रखने वाली महिलाओं और कुछ अन्य परिवारों को योजना से बाहर किया जा रहा है।
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की रेखा सरकार 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराने जा रही है। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जारी हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के बाबरपुर विधानसभा से विधायक गोपाल राय ने विधानसभा में सरकार के सामने एक मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की इस योजना की तारीफ भी की, लेकिन एक बड़ी दिक्कत की तरफ ध्यान भी खींचा।
गोपाल राय ने बड़ी दिक्कतें भी गिनाईं
विधानसभा में गोपाल राय ने सवाल उठाते हुए कहा- एक दिव्यांग व्यक्ति के परिवार में तीन से ज्यादा बच्चे हैं, तो क्या उसको ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। आपने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भी आधे में आधा कर दिया। ये सुविधा उन महिलाओं को नहीं मिलेगी, सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर को मिलेगी। अब जब उस नियम को लागू करने आए तो पहले में आधा तो था ही, अब उसमें भी आधे में आधा कर दिया।
- तीन से ज्यादा बच्चे होंगे उनको नहीं मिलेगा।
- जिनके पास दस साल का प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें नहीं मिलेगा।
- परिवारों के अंदर भी सब लोगों को नहीं मिलेगा, वह भी बाहर हो गए।
तारीफ में बोले- 2.5 लाख का पैमाना सही लगाया
गोपाल राय आगे बोले- आपने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ये फायदा मिलेगा, तो आप आर्थिक पैमाना लगाइए। इस पर गोपाल राय ने सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा- 2.5 लाख का पैमाना आपने सही लगाया है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का सिस्टम बनाइए। लेकिन तीन नई शर्तों को लेकर एक बार आप फिर रिव्यू कीजिए। अपनी बात को दोहराते हुए फिर कहा- गरीब महिलाओं में भी तीन शर्तें हैं, उस पर सरकार विचार करे।
गोपाल राय बोले- इसका फायदा आपको मिलेगा
सभी गरीब महिलाओं को देने का फैसला करे। आपके पास संकट नहीं है, आप केंद्र सरकार से भी आर्थिक सहयोग ले सकते हो। आधे में भी आधा, उसमें भी आधा और उसमें से भी आधा की पॉलिसी पर सरकार फिर से विचार करे। आपने तो गरीब में भी छांटकर तीन तिकड़म कर दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर फिर से विचार करें। अधिकारियों के तिकड़म में दवाब में मत आइए। इसका फायदा आपको मिलेगा, इसका आपको नुकसान नहीं होगा।
गोपाल राय ने क्या मांग की
गोपाल राय ने विधानसभा में दिए गए अपने भाषण का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा- "योजनाओं में शर्तें लगाकर जनता का हक मारना सही नहीं है। आज दिल्ली विधानसभा में मैने सरकार के सामने मांग रखी कि गरीब बहनों को लक्ष्मी योजना का लाभ बिना किसी शर्त के दिया जाए।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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