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गाजियाबाद-दिल्ली रेल रूट पर हादसा, लदी हुई मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे; 53 ट्रेनें प्रभावित

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को आज दिल्ली-गाजियाबाद रूट पर दिक्कत हो सकती है। आज सुबह गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच लदी हुई मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण से कई ट्रेनों को रद्द और डायवर्ट किया गया है।

गाजियाबाद-दिल्ली रेल रूट पर हादसा, लदी हुई मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे; 53 ट्रेनें प्रभावित

अमित झा, नई दिल्ली

उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-दिल्ली रूट पर आज सुबह एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने के चलते 50 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हालांकि, इस घटना में किसी के भी घायल अथवा हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे के अधिकारी और स्टाफ मौके पर पहुंचकर रूट को क्लियर कराने में लगे हैं।

24 ट्रेनों के रूट बदले गए

उत्तर रेलवे ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर बताया कि गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच मालगाड़ी के पटरी से उतरने की इस घटना से कुल 53 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इनमें से 24 ट्रेनों का रूट बदलकर उन्हें दिल्ली-नई दिल्ली के रास्ते भेजा गया है। 16 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 5 पैसेंजर ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं और 8 ट्रेनों को रेगुलेट किया गया है।

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रेल यात्रा से पहले यहां से लें जानकारी

रेलवे ने यात्रियों को आज रेल यात्रा की योजना बनाने से पहले ताजा अपडेट के लिए NTES ऐप देखने या रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करने की सलाह दी है। डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM), एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर (ADRM) और रेलवे के दूसरे सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

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ये ट्रेनें हुईं प्रभावित

1. 64437 गाजियाबाद-दिल्ली रद्द

2. 64402 दिल्ली-साहिबाबाद रद्द

3. 64411 साहिबाबाद-दिल्ली रद्द

4. 64408 दिल्ली-गाजियाबाद रद्द

5. 64423 गाजियाबाद-नई दिल्ली रद्द

6. 64430 नई दिल्ली-गाजियाबाद रद्द

7. 64425 गाजियाबाद-नई दिल्ली रद्द

8. 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद रद्द

9. 64104 नई दिल्ली-DKDE गाजियाबाद से शुरू होगी

10. 64109 DKDE-SSB गाजियाबाद पर खत्म होगी

11. 64112 SSB-DKDE गाजियाबाद से शुरू होगी

12. 64417 गाजियाबाद-दिल्ली रद्द

13. 64152 दिल्ली-अलीगढ़ जंक्शन गाजियाबाद से शुरू होगी

14. 64439 गाजियाबाद-दिल्ली रद्द

15. 64406 दिल्ली-गाजियाबाद रद्द

16. 64401 गाजियाबाद-दिल्ली रद्द

17. 64434 दिल्ली-गाजियाबाद रद्द

18. 64053 पलवल-गाजियाबाद नई दिल्ली पर खत्म होगी

19. 64031 गाजियाबाद-साहिबाबाद रद्द

20. 54474 सहारनपुर-दिल्ली साहिबाबाद-दिल्ली सराय रोहिल्ला-दिल्ली होकर जाएगी

लाइन की बहाली के काम में जुटा रेलवे स्टाफ

रेलवे प्रशासन द्वारा इस ट्रेन रूट की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों ने पटरी से उतरे डिब्बों वाली जगह पर टीमें तैनात की हैं और वे जल्द से जल्द प्रभावित पटरियों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी कामकाज की निगरानी करने और रेल यातायात को सुरक्षित रूप से फिर से शुरू करने के लिए मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि दिल्ली-गाजियाबाद बेहद अहम रेल रूट है, जिससे हर दिन सैकड़ों यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां गुजरती हैं। इसके बाधित होने से न केवल रेल यात्रियों को दिक्कत होती है, बल्कि हजारों नौकरीपेशा लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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