दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए क्या नई सुविधा

इस साल दिवाली छठ से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए खास सुविधा का इंतजाम किया गया है ताकी उन्हें ट्रेन तचक पहुंचने में कोई समस्या ना हो।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 03:45 PM
इस साल दिवाली छठ से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए खास सुविधा का इंतजाम किया गया है ताकी उन्हें ट्रेन तचक पहुंचने में कोई समस्या ना हो। इस सुविधा के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ बनाया गया यात्री सुविधा केंद्र (होल्डिंग क्षेत्र) तीन हिस्सों में रहेगा। यात्री तीन हिस्सों से गुजर कर प्लैटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन तक पहुंच पाएंगे। होल्डिंग क्षेत्र में पहला हिस्सा वो होगा, जहां बिना टिकट के यात्री रहेंगे। अगले हिस्से में टिकट काउंटर होंगे और यात्री वहां से टिकट ले सकेंगे। तीसरे हिस्से में वह यात्री जाएंगे, जिन्होंने टिकट ले ली है। वहां से उन्हें गाड़ी प्लैटफॉर्म पर आने के बाद प्रवेश दिया जाएगा। यह जानकारी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने शनिवार को यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण करने के बाद दी। इस मौके पर रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा और डीआरएम पुष्पेश त्रिपाठी मौजूद रहे।

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण करने के बाद कहा कि इस जगह यात्रियों के लिए 22 टिकट काउंटर, 25 टिकट वेंडिंग मशीन, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, बैठने की जगह, शौचालय एवं अन्य सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस जगह पर एक समय में 7 हजार से ज्यादा यात्री रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहला स्थायी यात्री सुविधा केन्द्र तैयार किया गया है। देश के अन्य बड़े स्टेशनों पर भी इस तरह के यात्री सुविधा केन्द्र तैयार करने का काम चल रहा है।

यात्रियों को मिलेंगी सभी जानकारियां : वैष्णव ने कहा कि यात्री सुविधा केन्द्र के भीतर भी भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सुविधा केन्द्र को तीन जोन में बांटा गया है। रेल मंत्री ने कहा कि यहां पर पूछताछ के लिए काउंटर होंगे जहां से यात्री जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा उद्घोषणा करने के लिए यहां 24 स्पीकर लगाए गए हैं। इनके माध्यम से यात्रियों को गाड़ी के बारे में जानकारी दी जाएगी। यहां पर तीन एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं जहां गाड़ियों की जानकारी यात्रियों को दिखती रहेंगी। इस जगह पर आग से निपटने के लिए भी 7 अत्याधुनिक सिस्टम की यूनिट लगाई गई हैं।

मेट्रो स्टेशन तक जा सकेंगे

रेल मंत्री ने कहा कि यात्री सुविधा केन्द्र को तेजी से तैयार किया गया है ताकि त्योहारों के समय यात्रियों को परेशानी न हो। इसके साथ ही यहां एफओबी-1 का विस्तार भी किया गया है। इस विस्तार के माध्यम से रेल सेवा और मेट्रो सेवा को आपस में जोड़ा गया है। इस एफओबी से यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद प्लेटफॉर्म संक्या 16 से एफओबी-1 के रास्ते भी सीधे मेट्रो स्टेशन तक जा सकेंगे। अगले कुछ दिनों में इसका उद्घाटन होगा।