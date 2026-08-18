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UP के इन किसानों के लिए आई अच्छी खबर, जमीन मुआवजा दर में 6 फीसदी की वृद्धि

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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 उत्तर प्रदेश के जेवर और बुलंदशहर के किसानों की बल्ले-बल्ले हो गई है। अब उन्हें अपनी जमीन के और ज्यादा दाम मिलेंगे। यमुना प्राधिकरण ने किसानों की ओर से की जा रही जमीन के रेट बढ़ाने की मांग को मान लिया है। 

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किसान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में जेवर और बुलंदशहर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण ने नोएडा एयरपोर्ट के पास यमुना सिटी में फेज-1 के तहत भूमि खरीद के लिए मुआवजा दर में छह प्रतिशत तक का इजाफा किया है। यहां के किसान सरकार से मुआवजा दर बढ़ाने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे।

यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की सोमवार को आयोजित 92वीं बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर हो गया है। अब किसानों से 4300 रुपये के बजाय 4558 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि खरीदी जाएगी। वहीं, दूसरा विकल्प यह होगा कि किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंड के साथ 4037 की दर से मुआवजा मिलेगा।

डेढ़ साल में दूसरी बार बढ़ी मुआवजा दर

किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते कई कंपनियों को यहां निर्माण शुरू करने में दिक्कत आ रही थी, हालांकि अब शहर के विकास को तेजी से पूरा करने के लिए प्राधिकरण ने मुआवजा दर में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। अभी तक किसानों से प्राधिकरण 4300 रुपये की दर से भूमि खरीद रहा था। डेढ़ साल के अंदर मुआवजा दर में दूसरी बार वृद्धि की गई है।

बता दें कि, मास्टर प्लान- 2041 के तहत जेवर और बुलंदशहर का करीब 75000 हेक्टेयर क्षेत्र अधिसूचित है। इसमें 38000 हेक्टेयर में शहरीकरण होना है, जिसमें से प्राधिकरण ने 15820 हेक्टेयर भूमि खरीद ली है।

एयरपोर्ट के लिए भूमि देने वालों को लाभ नहीं मिलेगा

एयरपोर्ट के लिए तीसरे व चौथे चरण के लिए 14 गांवों के किसानों की करीब 2054 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण चल रहा है। नई बढ़ी दरों का लाभ इन किसानों को नहीं मिलेगा। इन किसानों से 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ही भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। हालांकि, यमुना सिटी की अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद पर ही किसानों को बढ़ी दर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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