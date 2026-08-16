फरीदाबाद के लोगों के लिए गुड न्यूज, इस सेक्टर में दूर होगी बिजली वाली परेशानी! क्या है प्लान
इस योजना के जरिए अक्सर होने वाली बिजली सप्लाई से जुड़ी समस्या को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बारिश के दौरान कई बार फाल्ट जैसी समस्या होने पर उन्हें ठीक करने में कर्मचारियों को काफी समय लग जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से फरीदाबाद सेक्टर-89 में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की गई है। योजना के तहत सेक्टर में नई एलटी लाइन (लो टेंशन लाइन) और 33 केवी की एचटी लाइन (हाई टेंशन लाइन) बिछाई जाएंगी। वहीं कुछ हिस्से में भूमिगत केबल डाली जाएगी, जिससे सेक्टर में बिजली सप्लाई का ढांचा बेहतर होने की उम्मीद है।
सेक्टर-89 के सीमांतर क्षेत्र में बेतहर बिजली व्यवस्था का काफी अभाव है। नए बस रहे सेक्टर में काफी संख्या में लोग अब रहने लगे हैं। लेकिन बिजली की लाइन काफी दूर से आती है। ऐसे में लाइनों में अक्सर फाल्ट और ब्रेक डाउन की समस्या रहती है। बारिश के दौरान कई बार फाल्ट जैसी समस्या होने पर उन्हें ठीक करने में कर्मचारियों को काफी समय लग जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा सेक्टर में स्ट्रीट लाइटें भी पर्याप्त सख्या में नहीं लगी है।
बिजली से जुड़ी परेशानियां होगी दूर
इस योजना के तहत सेक्टर में 400 केवीए क्षमता के तीन ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके अलावा आरएमयू (रिंग मेन यूनिट), एलबीएस और बिजली आपूर्ति से जुड़े अन्य जरूरी उपकरण भी लगेंगे। इनका काम पूरा होने के बाद सेक्टर में बिजली वितरण व्यवस्था बेहतर होगी। इससे उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सेक्टरवासियों को ये होगा लाभ
बिजली व्यवस्था में ट्रांसफार्मर, भूमिगत केबल और अन्य उपकरणों की स्थापना से सप्लाई के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। वहीं, एलईडी स्ट्रीट लाइटों के नियमित संचालन और रखरखाव की व्यवस्था से सेक्टर की सड़कों पर रोशनी बनाए रखने में सहूलियत होगी। अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर में बिजली की आधारभूत व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। इसी को देखते हुए एचएसवीपी ने नई बिजली व्यवस्था विकसित करने की योजना बनाई है, जिससे सेक्टर में बिजली आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।
एजेंसी संभालेगी मरम्मत- रखरखाव की जिम्मेदारी
योजना के तहत ठेका एजेंसी केवल बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर लगाने का काम ही नहीं करेगी। बल्की बिजली आपूर्ति से जुड़े अन्य सहायक कार्य भी करेगी। इसके साथ ही सेक्टर में लगी एलईडी स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का संचालन और मरम्मत की जिम्मेदारी भी एंजेंसी संभालेगी। जिससे खराब होने पर लाइटों को जल्द ठीक किया जा सकेगा। इस कार्य पर करीब साढे पांच करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
एचएसवीपी के कार्यकारी इंजीनियर अश्वनी गौड ने कहा, सेक्टर में बिजली की आधारभूत व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। मौजूदा ढांचे में एलटी-एचटी लाइन, ट्रांसफार्मर और अन्य जरूरी उपकरणों की समुचित व्यवस्था विकसित की जानी है। स्ट्रीट लाइटों के संचालन और रखरखाव को लेकर भी नियमित व्यवस्था जरूरी है।
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अदिति शर्मा
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