गुरुग्राम के 6 गांवों की बल्ले-बल्ले, ग्रेटर SPR रोड के फर्स्ट फेज में 276 एकड़ जमीन लेगी सरकार
गुरुग्राम में ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड (Greater SPR Road Gurgaon) के पहले चरण की जमीन का अधिग्रहण अगले पांच महीने में हो जाएगा। वहीं दूसरे चरण के तहत जमीन अधिग्रहण की धारा 6 का नोटिफिकेशन भी अगले साल फरवरी महीन तक जारी कर दिया जाएगा।
गुरुग्राम में ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड (Greater SPR Road Gurgaon) के पहले चरण की जमीन का अधिग्रहण अगले पांच महीने में हो जाएगा। वहीं दूसरे चरण के तहत जमीन अधिग्रहण की धारा 6 का नोटिफिकेशन भी अगले साल फरवरी महीन तक जारी कर दिया जाएगा।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की प्रशासक वैशाली सिंह ने मंगलवार शाम को शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह जानकारी रखी। ढेसी ने विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर सेक्टर-44 स्थित जीएमडीए ऑफिस में बैठक बुलाई थी।
बता दें कि ग्रेटर एसपीआर के पहले चरण (गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड से गुरुग्राम-सोहना रोड को जोड़ने के लिए) के तहत 6 गांवों की 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इनमें गांव बहरामपुर की करीब 26 एकड़, उल्लावास की करीब 17 एकड़, कादरपुर की करीब 77 एकड़, मैदावास की करीब 50 एकड़, घूमसपुर की करीब 54 एकड़, बादशाहपुर की करीब 51 एकड़ जमीन शामिल है।
नवंबर माह में जमीन अधिग्रहण की धारा छह के तहत नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस जमीन को अगले चार से पांच महीने के अंदर अधिग्रहित कर दिया जाएगा। इस समयावधि में जमीन मालिकों को मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। दूसरे चरण के तहत करीब 394 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
एलिवेटेड एसपीआर की योजना जल्द बनाएं
ढेसी ने बैठक में निर्देश दिए कि एसपीआर को एलिवेटेड करने की योजना को अतिशीघ्र अंतिम रूप दें। इस योजना को दो चरणों में बांटा जाए। पहले चरण में एलिवेटेड रोड का निर्माण और दूसरे चरण में वाटिका चौक पर क्लोवरलीफ के निर्माण की योजना को शामिल किया जाए।
सड़क निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई
ढेसी ने सेक्टर-27-28 (गलेरिया रोड) और सेक्टर-28-43 (व्यापार केंद्र रोड) की मुख्य सड़क के निर्माण में देरी पर नाराजगी जाहिर की। इन सड़कों का निर्माण एक साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक काम नहीं हो सका है। निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के दिशा-निर्देश जारी किए।