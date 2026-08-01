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नोएडा नें रहने वालों के लिए गुज न्यूज! नए रूट पर चलेंगी सिटी बस

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा प्राधिकरण नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से होते हुए नया रूट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका प्लान शहर के हर मुख्य स्थान को जोड़ने का है। 

नोएडा नें रहने वालों के लिए गुज न्यूज! नए रूट पर चलेंगी सिटी बस
नोएडा के नए रूट पर चलेगी बस

नोएडा प्राधिकरण शहर के हर मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए नए रूट पर सिटी बसें चलाएगा। अभी नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे से सटे गांव, सेक्टर और सोसाइटी को जोड़ते हुए बस चलाने की तैयारी है। यह बस एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से होते हुए नोएडा से ग्रेनो के बीच चक्कर लगाया करेगी।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अभी नोएडा की ओर से पांच रूट पर 50 बसें चलवाई जा रही हैं। इन सभी रूट पर उम्मीद के हिसाब से सवारियां नहीं मिल रहीं। अब नए रूट बनाने और पुरानों का विस्तार करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अब नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से होते हुए नया रूट बनाने की तैयारी है। इसके तहत एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले गांव, सेक्टर और सोसाइटी को जोड़ा जाएगा। इन रूट पर सवारियां मिलने की उम्मीद है।

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लोगों ने की थी मांग

यहां बसें चलाने के लिए लोगों की मांग आई थी। इसके बाद सर्वेक्षण कराया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि कुछ और अन्य रूट पर बसें चलाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

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प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित रूट पर स्टैंड बनाने और उन जगह बस रूट नंबर और उसका समय भी अंकित कराया जाएगा। इसको लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। शहर में 50 बसों को चलते हुए डेढ़ महीने का समय हो गया। सभी रूट पर पर्याप्त सवारियां नहीं मिल रहीं। इसकी मुख्य वजह जरूरत वाले रूट पर बसें न चलना, जिन रूट पर बसें चल रहीं, वहां स्टैंड और बस रूट की जानकारी लोगों तक न पहुंचना है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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