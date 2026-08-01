नोएडा नें रहने वालों के लिए गुज न्यूज! नए रूट पर चलेंगी सिटी बस
नोएडा प्राधिकरण नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से होते हुए नया रूट बनाने की तैयारी कर रहा है। इसका प्लान शहर के हर मुख्य स्थान को जोड़ने का है।
नोएडा प्राधिकरण शहर के हर मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए नए रूट पर सिटी बसें चलाएगा। अभी नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे से सटे गांव, सेक्टर और सोसाइटी को जोड़ते हुए बस चलाने की तैयारी है। यह बस एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से होते हुए नोएडा से ग्रेनो के बीच चक्कर लगाया करेगी।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अभी नोएडा की ओर से पांच रूट पर 50 बसें चलवाई जा रही हैं। इन सभी रूट पर उम्मीद के हिसाब से सवारियां नहीं मिल रहीं। अब नए रूट बनाने और पुरानों का विस्तार करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अब नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से होते हुए नया रूट बनाने की तैयारी है। इसके तहत एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले गांव, सेक्टर और सोसाइटी को जोड़ा जाएगा। इन रूट पर सवारियां मिलने की उम्मीद है।
लोगों ने की थी मांग
यहां बसें चलाने के लिए लोगों की मांग आई थी। इसके बाद सर्वेक्षण कराया गया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि कुछ और अन्य रूट पर बसें चलाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित रूट पर स्टैंड बनाने और उन जगह बस रूट नंबर और उसका समय भी अंकित कराया जाएगा। इसको लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। शहर में 50 बसों को चलते हुए डेढ़ महीने का समय हो गया। सभी रूट पर पर्याप्त सवारियां नहीं मिल रहीं। इसकी मुख्य वजह जरूरत वाले रूट पर बसें न चलना, जिन रूट पर बसें चल रहीं, वहां स्टैंड और बस रूट की जानकारी लोगों तक न पहुंचना है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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