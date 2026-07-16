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नोएडावासियों के लिए गुड न्यूज, नए सब-स्टेशन से 15 सेक्टरों को मिलेगी निर्बाध बिजली

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा के एक दर्जन से अधिक सेक्टरों में जल्द ही बिजली संकट दूर होने वाला है। इसके लिए सटे सेक्टर-45 में 220 केवी का बिजली सब-स्टेशन बनाया जा रहा है। इस पर 70 करोड़ की लागत आएगी। 

नोएडावासियों के लिए गुड न्यूज, नए सब-स्टेशन से 15 सेक्टरों को मिलेगी निर्बाध बिजली

नोएडा में रहने वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति देने के लिए ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर-45 में लगभग 70 करोड़ की लागत से 220 केवी का बिजली सब-स्टेशन बनाया जा रहा है। ये सब-स्टेशन अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे एक्सप्रेसवे से सटे 15 से अधिक सेक्टरों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार, बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए सेक्टर-45 में 220 केवी का बिजली सब-स्टेशन बनाया जा रहा है। इस सब-स्टेशन को बनाने का काम वर्ष 2021 से चल रहा है, जिसे सेक्टर-148 स्थित 400 केवी के बिजली सब-स्टेशन से जोड़ा जाएगा। अभी दोनों बिजली सब-स्टेशन को जोड़ने की लाइन का कार्य भी रुका हुआ है।

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यहां बना है शहर का सबसे पहला 220 केवी सब-स्टेशन

अधिकारियों को कहना है कि सब-स्टेशन पर सिविल के कार्य 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। बाकी बचा काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल का 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। विद्युत निगम का ट्रांसमिशन विभाग भी बीच-बीच में बिजली सब-स्टेशन का निरीक्षण करने जा रहा है। सब-स्टेशन के तैयार होने से एक्सप्रेसवे के आसपास के 12 बिजली सब-स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। इससे 15 से अधिक सेक्टरों के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा शहर के अन्य सेक्टरों के उपभोक्ताओं को भी बिजली सब-स्टेशन का लाभ मिलेगा। सेक्टर-45 में 220 केवी का बिजली उपकेंद्र शहर का पांचवां 220 केवी का बिजली सब-स्टेशन होगा। शहर का सबसे पहला 220 केवी का बिजली सब-स्टेशन सेक्टर-20 में है। इसके अलावा सेक्टर-129, सेक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन और सेक्टर-162 में 220 केवी का बिजली सब-स्टेशन है, जहां से शहर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाती है।

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शहर में 19 नए सब-स्टेशनों में से 12 काम शुरू हुआ

शहर में उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति देने के लिए 19 नए बिजली उपकेंद्र बनने हैं। 33/11 केवी के बिजली सब-स्टेशन बनने हैं। इसमें 12 बिजली सब-स्टेशन बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष बिजली सब-स्टेशनों के लिए जमीन चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। इन बिजली सब-स्टेशनों के बनने से उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति में मदद मिलेगी।

शुभम दीक्षित, अधीशासी अभियंता, ट्रांसमिशन, विद्युत निगम, ''शहर का पांचवां 220 केवी का सेक्टर-45 में बिजली सब-स्टेशन बनाया जा रहा है। यह बिजली सब-स्टेशन अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस बिजली उपकेंद्र का आसपास के 12 बिजली सब-स्टेशन को जोड़ा जाएगा। इससे नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास के सेक्टर के लोगों को निर्बाध आपूर्ति मिल सकेगी।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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