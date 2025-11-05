नोएडा-गाजियाबाद में हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, UP रेरा ने 22 प्रॉजेक्ट्स से हटाया

संक्षेप: उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत सात जिलों की 22 परियोजनाओं पर लगी रोक हटा दी है। इन परियोजनाओं में फ्लैट, भूखंड और दुकान मिलाकर कुल 8856 इकाइयों का निर्माण हो सकेगा।

Wed, 5 Nov 2025 06:40 AM

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत सात जिलों की 22 परियोजनाओं पर लगी रोक हटा दी है। इन परियोजनाओं में फ्लैट, भूखंड और दुकान मिलाकर कुल 8856 इकाइयों का निर्माण हो सकेगा। अधिकारी के मुताबिक रेरा लागू होने के बाद ऐसी कई परियोजनाएं सामने आईं, जिनमें पंजीकरण के दौरान बिल्डरों ने आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि अभिलेख, स्वीकृत मानचित्र और यूनिट विवरण रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किए।

परियोजनाओं की जांच के बाद संबंधित बिल्डर को नोटिस जारी किए गए। बिल्डरों की सुविधा के लिए पोर्टल पर जानकारी संशोधित करने की सुविधा भी दी गई। इसके बावजूद कई परियोजनाओं में आवश्यक भूमि और मानचित्र से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं कराए गए। इस पर संज्ञान लेते हुए रेरा ने लगभग 350 परियोजनाओं को आस्थगन श्रेणी (निर्माण पर रोक) में रखने का निर्णय लिया था।

आवश्यक दस्तावेज जमा करा देने के कारण अब इनमें से 22 परियोजनाओं को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। निर्माण कार्य शुरू होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के अनुसार सभी दस्तावेज पूरे करने वाली परियोजनाओं को आस्थगन सूची से बाहर कर दिया गया है। इससे निर्माण शुरू हो सकेगा।

सात जिलों को राहत ● गौतमबुद्ध नगर 06

● गाजियाबाद 06

● लखनऊ 04

● आगरा 02

● मेरठ 02

● झांसी 01

● हाथरस 01

गौतमबुद्ध नगर में इन छह से बैन हटा ● जेपी ग्रींस गार्डन आइल्स

● विंस्टन पार्क-3

● जेपी ग्रींस ऑर्चर्डस

● ग्रीनबे गोल्फ होम्स

● ग्रांप्रीक्स मेगा सूट्स

● गैलेक्टिक सिटी

गाजियाबाद में अब इन पर रोक नहीं ● विहान शॉपिंग प्लाजा

● ऑफिसर सिटी-2 फेज-2

●शालीमार सिटी फेज-2

● जीएनबी फेज-2

● द ग्रेट नॉर्दर्न बाजार

● साया एस क्लास,