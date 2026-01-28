Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgood news for new palam vihar colony 20 thousand residents of gurugram
गुरुग्राम की पालम विहार कॉलोनी के लिए नई गुड न्यूज, MCG ने बनाया विकास कार्यों का खाका

गुरुग्राम की पालम विहार कॉलोनी के लिए नई गुड न्यूज, MCG ने बनाया विकास कार्यों का खाका

संक्षेप:

गुरुग्राम की न्यू पालम विहार कॉलोनी के निवासियों के लिए एक नई गुड न्यूज है। हाल ही में नियमित हुई इस कॉलोनी में 6 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जाएगा।  

Jan 28, 2026 10:48 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम की न्यू पालम विहार कॉलोनी के निवासियों के लिए एक नई गुड न्यूज है। हाल ही में नियमित हुई इस कॉलोनी में 6 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लंबे समय से नरकीय जीवन जी रहे न्यू पालम विहार कॉलोनी के 20 हजार से अधिक लोगों की सुध लेते हुए गुरुग्राम नगर निगम ने विकास कार्यों का खाका तैयार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

निगम आयुक्त द्वारा विस्तृत कार्य रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी मिलने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि न्यू पालम विहार कॉलोनी लंबे समय से नगर निगम की फाइलों में अवैध श्रेणी में होने के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ी हुई थी। यहां न तो पीने के पानी की सरकारी लाइन थी और न ही सीवर निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम। स्थानीय निवासी अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा निजी टैंकरों से पानी मंगवाने और सीवर टैंक साफ करवाने में खर्च करने को मजबूर थे। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत पानी निकासी के लिए अलग से बनाए जाने वाले बरसाती नाले हैं। अक्सर देखा गया है कि सीवर लाइन में ही बारिश का पानी जाने से मॉनसून के दौरान सड़कें दरिया बन जाती हैं और गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में 7 नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप

जल निकासी का अलग नेटवर्क तैयार होगा

समस्या के स्थायी समाधान के लिए निगम ने जल निकासी का अलग नेटवर्क तैयार करने का निर्णय लिया है, जिससे बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या नहीं होगी। पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों के पुनरुद्धार का काम भी इसी बजट के तहत किया जाएगा। वर्तमान में कॉलोनी की अधिकांश गलियां कच्ची हैं या टूट चुकी हैं, जिससे पैदल चलना भी दूभर रहता है।

ये भी पढ़ें:मानसून से पहले तैयारी, गुरुग्राम में सड़क-सीवर और ड्रेन समेत कई परियोजनाएं मंजूर

सीवर व्यवस्था सुधरेगी

छह करोड़ रुपये के इस बजट का एक बड़ा हिस्सा पेयजल आपूर्ति और सीवर लाइन नेटवर्क को मजबूत करने पर खर्च होगा। नई पाइपलाइन बिछने से लोगों को सीधे निगम की सप्लाई का स्वच्छ पानी मिल सकेगा। साथ ही, आधुनिक तकनीक से सीवर लाइन बिछाई जाएगी ताकि भविष्य में ओवरफ्लो या लीकेज की समस्या न रहे। इन कार्यों के पूरा होते ही क्षेत्र की स्वच्छता रैंकिंग में भी सुधार होने की उम्मीद है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।