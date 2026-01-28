गुरुग्राम की पालम विहार कॉलोनी के लिए नई गुड न्यूज, MCG ने बनाया विकास कार्यों का खाका

संक्षेप: गुरुग्राम की न्यू पालम विहार कॉलोनी के निवासियों के लिए एक नई गुड न्यूज है। हाल ही में नियमित हुई इस कॉलोनी में 6 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जाएगा।

गुरुग्राम की न्यू पालम विहार कॉलोनी के निवासियों के लिए एक नई गुड न्यूज है। हाल ही में नियमित हुई इस कॉलोनी में 6 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लंबे समय से नरकीय जीवन जी रहे न्यू पालम विहार कॉलोनी के 20 हजार से अधिक लोगों की सुध लेते हुए गुरुग्राम नगर निगम ने विकास कार्यों का खाका तैयार कर लिया है।

निगम आयुक्त द्वारा विस्तृत कार्य रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी मिलने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि न्यू पालम विहार कॉलोनी लंबे समय से नगर निगम की फाइलों में अवैध श्रेणी में होने के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ी हुई थी। यहां न तो पीने के पानी की सरकारी लाइन थी और न ही सीवर निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम। स्थानीय निवासी अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा निजी टैंकरों से पानी मंगवाने और सीवर टैंक साफ करवाने में खर्च करने को मजबूर थे। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत पानी निकासी के लिए अलग से बनाए जाने वाले बरसाती नाले हैं। अक्सर देखा गया है कि सीवर लाइन में ही बारिश का पानी जाने से मॉनसून के दौरान सड़कें दरिया बन जाती हैं और गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है।

जल निकासी का अलग नेटवर्क तैयार होगा समस्या के स्थायी समाधान के लिए निगम ने जल निकासी का अलग नेटवर्क तैयार करने का निर्णय लिया है, जिससे बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या नहीं होगी। पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों के पुनरुद्धार का काम भी इसी बजट के तहत किया जाएगा। वर्तमान में कॉलोनी की अधिकांश गलियां कच्ची हैं या टूट चुकी हैं, जिससे पैदल चलना भी दूभर रहता है।