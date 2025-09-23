good news for manesar sewar line will changed by municipal corporation मानेसर के लोगों के लिए अच्छी खबर, सीवर, पानी की पाइपें और सड़कों की बदलेगी सूरत; क्या प्लान, Ncr Hindi News - Hindustan
मानेसर के लोगों के लिए अच्छी खबर, सीवर, पानी की पाइपें और सड़कों की बदलेगी सूरत; क्या प्लान

मानेसर के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मानेसर नगर निगम ने गांव के दो वार्डों में पुरानी और खराब हो चुकी सीवर लाइनों को बदलने का फैसला किया है। करीब 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यह परियोजना पूरी होगी, जिससे वार्ड नंबर 10 और 11 के लोगों को फायदा मिलेगा।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/गुरुग्रामTue, 23 Sep 2025 09:28 AM
मानेसर के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मानेसर नगर निगम ने गांव के दो वार्डों में पुरानी और खराब हो चुकी सीवर लाइनों को बदलने का फैसला किया है। करीब 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यह परियोजना पूरी होगी, जिससे वार्ड नंबर 10 और 11 के लगभग एक लाख लोगों को फायदा मिलेगा।

इस काम में सिर्फ सीवर लाइन ही नहीं, बल्कि नई पानी की लाइनें भी बिछाई जाएंगी और क्षतिग्रस्त सड़कों का भी निर्माण होगा। बता दें कि मानेसर गांव में निगम गठन के बाद से नई सीवर लाइन डालने, पानी की लाइन और सड़कों के निर्माण करने की मांग स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी।

साल 2021-22 में निगम ने कुछ ही क्षेत्र में सीवर लाइन और सड़कों का निर्माण किया था। इस कारण ग्रामीणों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब सदन का गठन होने के बाद मानेसर गांव में ही तीन वार्ड बने हुए हैं। वार्ड दस और 11 भी मानेसर गांव में आते हैं। निगम ने इसको लेकर एस्टीमेट बना लिया है।

गलियों में भरता है गंदा पानी

मानेसर के निवासियों को सालों से खराब सीवर व्यवस्था के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम का गठन होने के बाद से गांव में कोई नई सीवर लाइन नहीं डाली गई थी। पंचायत के समय में कुछ ही क्षेत्रों में अधूरी सीवर लाइनें डाली गई थीं, जो अब पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। इस कारण आए दिन सीवर ओवरफ्लो होते थे, जिससे गलियों में गंदा पानी भर जाता था।

नगर निगम के कार्यकारी अभियंता मंदीप धनखड़ ने कहा कि मानेसर गांव के वार्ड-10 और 11 में सीवर लाइन बदलने, पानी की नई लाइन डालने और सड़कों का निर्माण किया जाना है। इसको लेकर एस्टीमेट तैयार कर लिया है। सदन की अनुमति के बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण

नई सीवर लाइनों के कारण सीवर ओवरफ्लो की समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे गलियों में गंदा पानी जमा नहीं होगा। इससे गंदगी और बदबू से निजात मिलेगी और बीमारियों का खतरा भी कम होगा। सीवर लाइन डालने के बाद सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन आसान और सुरक्षित हो जाएगा। नई पानी की लाइनें बिछाने से घरों तक साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और पानी की कमी की समस्या भी हल होगी।

पहली बार मिलेगा व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर

यह पहली बार होगा जब मानेसर गांव में सीवर, सड़क और पानी की लाइनों को एक साथ व्यवस्थित तरीके से बनाया जाएगा। इससे मानेसर एक आधुनिक और विकसित शहर के रूप में उभरेगा।