मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए गुड न्यूज, अब आंधी-तूफान में भी नहीं होगी बत्ती गुल

गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए गुड न्यूज है। अब तेज हवा चलने से मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली गुल नहीं होगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने इस इंडस्ट्रियल एरिया में 11केवीए क्षमता के 78 फीडर को अंडरग्राउंड करने की योजना बनाई है। इसके ऊपर करीब 143 करोड़ का खर्चा आएगा। टेंडर आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

आईएमटी मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 1500 छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने हैं। इनमें लाखों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जिसमें रात-दिन काम चलता है। कई बार तेज हवाएं चलने पर 11केवीए फीडर में तकनीकी खराबी आ जाती है। आंधी चलने पर ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं और तार टूट जाते हैं। इस स्थिति में बिजली को बहाल करने में कई बार 24 से 36 घंटे का समय लग जाता है। इस दौरान उद्योगपतियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इस स्थिति से बचने के लिए डीएचबीवीएन की स्मार्ट सिटी शाखा ने बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने की योजना बनाई थी। इसको लेकर करीब 143 करोड़ रुपये की लागत से दो महीने पहले टेंडर आमंत्रित किए गए थे। इसके तहत छह कंपनियों ने आवेदन किया है। अब इनमें से किसी एक कंपनी को नेगोसिएशन के बाद टेंडर आवंटित कर दिया है। माना जा रहा है कि इस योजना के तहत अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा। दो साल के अंदर इन फीडर को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। इसके बाद उद्यमियों को किसी तरह की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सेक्टर-एक के निवासियों को दिक्कत नहीं होगी मानेसर के सेक्टर-एक के रिहायशी एरिया के फीडर को भी इस योजना के तहत अंडरग्राउंड किया जाएगा। इस सेक्टर में भी मौजूदा समय में हजारों लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। आंधी के दौरान तारों के फाल्ट के कारण इन लोगों को बिजली कट का सामना करना पड़ता है। तारों के अंडरग्राउंड होने के बाद इन लोगों को राहत मिल जाएगी।

बिजली घर का निर्माण अगले माह शुरू होगा सेक्टर-67 स्थित एसेंशिया और वर्शालिया सोसाइटी में 33 केवीए क्षमता का बिजली घर अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। बिजली निगम के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह की अध्यक्षता में ठेकेदार कंपनियों के साथ नेगोसिएशन हो गया है। अगले महीने टेंडर आवंटन के साथ बिजली घर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इन कॉलोनियों में करीब तीन हजार परिवार रहते हैं। बिजली घर बनने के बाद इन्हें बिजली कटौती की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन्हें 220 केवीए क्षमता के बिजली घर से बिजली आपूर्ति होगी।