लोनी वासियों के लिए गुड न्यूज; 7 KM लंबी इस सड़क की संवरेगी सूरत, योगी सरकार ने दी मंजूरी

Good news for Loni residents Yogi govt gave approval for 7 km long delhi Saharanpur Yamunotri road reconstruction
Loni Road Construction Update : दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत का काम जनवरी से शुरू होगा। शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी में 7 किलोमीटर यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत और सौंदर्यीकरण पर करीब 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

Dec 08, 2025 02:10 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत का काम जनवरी से शुरू होगा। शासन ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी में 7 किलोमीटर यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत और सौंदर्यीकरण पर करीब 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग लंबे समय से बदहाल है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं। इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है। गड्ढों से दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं, वाहनों के चलने से रात-दिन धूल उड़ रही है। इससे वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत कराने की मांग कर रहे थे। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जो मंजूर हो गया है।

लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन राजाराम ने बताया दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग की लोनी क्षेत्र में 7 किलोमीटर लंबाई है। इस पर परत डालने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनवरी में मरम्मत कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सड़क की मरम्मत के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी।

यहां सबसे ज्यादा परेशानी : लोनी डिपो के पास गड्ढों से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद लोनी बॉर्डर थाने के सामने रोड पर और जौहरी एंक्लेव मेट्रो स्टेशन और शिव विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे गड्ढे राहगीरों के लिए मुसीबत बने हैं। दिल्ली सहारनपुर रोड पर जलभराव के चलते सड़क कई जगह बदहाल है।

जलभराव वाले स्थानों पर सीमेंटेड रोड बनेगी

लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन ने बताया दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग लोनी में करीब 7 किलोमीटर लंबा है। इस हिस्से में कई ऐसे स्थान हैं, जहां जलभराव रहता है। इससे सड़क जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती है। बारिश के दिनों में स्थिति ज्यादा खराब होने लगती है। जलभराव वाले स्थान चिह्नित कर लिए गए हैं। इन स्थानों पर सीमेंटेड रोड बनाई जाएगी। साथ ही जल निकासी का इंतजाम कराया जाएगा।

राजाराम, एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग, ''दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग के मरम्मत की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। जनवरी में दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत शुरू हो जाएगी।''

