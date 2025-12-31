Hindustan Hindi News
इलेक्ट्रिक गाड़ी वालों के लिए गुड न्यूज, नोएडा में यहां बनेंगे 13 बैट्री स्वैपिंग सेंटर; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नोएडा शहर में 13 नए केंद्र बनाए जाएंगे। इनको बैट्री स्वैपिंग सेंटर का नाम दिया गया है। इन केंद्र से लोग पूरी चार्ज बैट्री ले सकेंगे। इसके बदले उन्हें तय शुल्क देना होगा।  

Dec 31, 2025 02:48 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नोएडा शहर में 13 नए केंद्र बनाए जाएंगे। इनको बैट्री स्वैपिंग सेंटर का नाम दिया गया है। इन केंद्र से लोग पूरी चार्ज बैट्री ले सकेंगे। इसके बदले उन्हें तय शुल्क देना होगा। अभी यह व्यवस्था दोपहिया और ऑटो वालों के लिए शुरू की जा रही है। आने वाले समय में चार पहिया वाहनों के लिए यह सुविधा शुरू की जानी प्रस्तावित है।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 13 सेंटर खोले जाएंगे। इनकी जगह चिन्हित हो गई है। एजेंसी चयन के लिए प्राधिकरण अधिकारियों ने तीन एजेंसियों की ओर से प्रेजेंटेशन भी देखा है। चुनी जाने वाली एजेंसी दो-पहिया और तीन पहिया ईवी वाहन चालकों को डिस्चार्ज बैट्री की जगह पर चार्ज बैट्री उपलब्ध करवाएगी। बदले में किराये के तौर पर 1 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। पूरी व्यवस्था को लेकर प्रस्तुतिकरण के बाद प्राधिकरण में मंथन चल रहा है। अधिकारियों का दावा है कि यह सुविधा जल्द शुरू करवाई जाएगी।

noida battery swapping centre

बैट्री स्वैपिंग सेंटर के लिए एक ऐप बनवाया जाएगा

प्राधिकरण में अलग-अलग एजेंसियों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया है। इनका मॉडल अलग-अलग कंपनी पर आधारित है। इन सभी बैट्री स्वैपिंग सेंटर के लिए एक ऐप बनवाया जाएगा। यह ऐप एजेंसी स्तर से बनवाया जाना है। ऐप के जरिये ही इन सेंटर पर डिस्चार्ज बैट्री जमा करने और चार्ज बैट्री हासिल करने की प्रक्रिया वाहन चालक द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही ऐप पर ही भुगतान होगा।

प्राधिकरण अधिकारियों ने एजेंसियों के प्रतिनिधियों के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि ऐप पर यह वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध करवाई जाए कि कौन से सेंटर पर कितनी बैट्री चार्ज उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि शहर में पहले भी 30 स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट लगाए गए थे, लेकिन अब इस समय देखरेख के अभाव में सभी खराब पड़े हुए हैं।

इन जगह बनवाए जाएंगे बैट्री स्वैपिंग सेंटर

अधिकारियों बताया कि सेक्टर-6, सेक्टर-29, सेक्टर-25 ए, सेक्टर-24, सेक्टर 63 में 2, फिल्म सिटी व सेक्टर-16, सेक्टर-15, सेक्टर-18, सेक्टर-125 एमिटी यूनिवर्सिटी के पास, सेक्टर-58, सेक्टर-61 में बैट्री स्वैपिंग सेंटर के लिए जगह चिन्हित की है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि एजेंसियों का प्रस्तुतिकरण देखा गया है। आने वाले समय में चयन की प्रक्रिया पूरी कर योजना को जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। अगले चरण में और बैट्री स्वैपिंग सेंटर खोले जाएंगे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Ncr News Electric Vehicles
