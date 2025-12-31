इलेक्ट्रिक गाड़ी वालों के लिए गुड न्यूज, नोएडा में यहां बनेंगे 13 बैट्री स्वैपिंग सेंटर; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नोएडा शहर में 13 नए केंद्र बनाए जाएंगे। इनको बैट्री स्वैपिंग सेंटर का नाम दिया गया है। इन केंद्र से लोग पूरी चार्ज बैट्री ले सकेंगे। इसके बदले उन्हें तय शुल्क देना होगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नोएडा शहर में 13 नए केंद्र बनाए जाएंगे। इनको बैट्री स्वैपिंग सेंटर का नाम दिया गया है। इन केंद्र से लोग पूरी चार्ज बैट्री ले सकेंगे। इसके बदले उन्हें तय शुल्क देना होगा। अभी यह व्यवस्था दोपहिया और ऑटो वालों के लिए शुरू की जा रही है। आने वाले समय में चार पहिया वाहनों के लिए यह सुविधा शुरू की जानी प्रस्तावित है।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 13 सेंटर खोले जाएंगे। इनकी जगह चिन्हित हो गई है। एजेंसी चयन के लिए प्राधिकरण अधिकारियों ने तीन एजेंसियों की ओर से प्रेजेंटेशन भी देखा है। चुनी जाने वाली एजेंसी दो-पहिया और तीन पहिया ईवी वाहन चालकों को डिस्चार्ज बैट्री की जगह पर चार्ज बैट्री उपलब्ध करवाएगी। बदले में किराये के तौर पर 1 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। पूरी व्यवस्था को लेकर प्रस्तुतिकरण के बाद प्राधिकरण में मंथन चल रहा है। अधिकारियों का दावा है कि यह सुविधा जल्द शुरू करवाई जाएगी।

बैट्री स्वैपिंग सेंटर के लिए एक ऐप बनवाया जाएगा प्राधिकरण में अलग-अलग एजेंसियों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया है। इनका मॉडल अलग-अलग कंपनी पर आधारित है। इन सभी बैट्री स्वैपिंग सेंटर के लिए एक ऐप बनवाया जाएगा। यह ऐप एजेंसी स्तर से बनवाया जाना है। ऐप के जरिये ही इन सेंटर पर डिस्चार्ज बैट्री जमा करने और चार्ज बैट्री हासिल करने की प्रक्रिया वाहन चालक द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही ऐप पर ही भुगतान होगा।

प्राधिकरण अधिकारियों ने एजेंसियों के प्रतिनिधियों के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि ऐप पर यह वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध करवाई जाए कि कौन से सेंटर पर कितनी बैट्री चार्ज उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि शहर में पहले भी 30 स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट लगाए गए थे, लेकिन अब इस समय देखरेख के अभाव में सभी खराब पड़े हुए हैं।