दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर! इस दिन से दूर होगी पानी की किल्लत, कैसे हुआ समाधान

संक्षेप: पानी में अमोनिया बढ़ने के चलते प्रभावित हुई जल आपूर्ति आज से सामान्य होने का अनुमान है। हरियाणा से यमुना के माध्यम से आ रहे पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने से वजीराबाद प्लांट में इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था।

पानी में अमोनिया बढ़ने के चलते प्रभावित हुई जल आपूर्ति आज से सामान्य होने का अनुमान है। हरियाणा से यमुना के माध्यम से आ रहे पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने से वजीराबाद प्लांट में इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। लेकिन दिल्ली एवं हरियाणा के अधिकारियों ने मिलकर इस समस्या का समाधान कर लिया है। जल बोर्ड सूत्रों का कहना है कि शनिवार से पानी की सामान्य आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा सरकार पानी भेजने वाली दिल्ली ब्रांच के साथ मुनक और खुबरू के बीच मरम्मत कार्य करना चाहती थी। इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को पानी दिल्ली ब्रांच की जगह यमुना से भेजा जा रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

खुबरू से जब पानी यमुना की तरफ भेजा गया तो इसमें अमोनिया का स्तर बढ़कर 6.5 पीपीएम हो गया। अमोनिया अधिक होने के चलते इस पानी का इस्तेमाल नहीं हो सका जिसकी वजह से पानी की दिक्कत पिछले कुछ दिनों से हो रही है। हरियाणा सरकार द्वारा पानी में अमोनिया की मात्रा कम करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली।इसलिए 22 जनवरी को तय किया गया कि नहर में होने वाले मरम्मत कार्य को बाद में किया जाएगा और पानी को यमुना की जगह सीएलसी से एक बार फिर शुरू किया गया है।

गुरुवार से यह मरम्मत कार्य बंद कर दिया गया है। सीएलसी के माध्यम से पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया गया है जो जल्द दिल्ली पहुंच जाएगा। उधर यमुना में हरियाणा के खुबरू से पानी नहीं डालने से अमोनिया की मात्रा भी घटने लगी है और शनिवार सुबह से इसका इस्तेमाल भी वजीराबाद प्लांट में होने लगेगा। इससे पानी की समस्या शनिवार से दूर होगी और लोगों को उचित मात्रा में पानी मिलने लगेगा।