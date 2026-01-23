Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGood News For Delhi Water Crisis To End From Tomorrow 24 January
दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर! इस दिन से दूर होगी पानी की किल्लत, कैसे हुआ समाधान

दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर! इस दिन से दूर होगी पानी की किल्लत, कैसे हुआ समाधान

संक्षेप:

पानी में अमोनिया बढ़ने के चलते प्रभावित हुई जल आपूर्ति आज से सामान्य होने का अनुमान है। हरियाणा से यमुना के माध्यम से आ रहे पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने से वजीराबाद प्लांट में इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था।

Jan 23, 2026 08:34 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पानी में अमोनिया बढ़ने के चलते प्रभावित हुई जल आपूर्ति आज से सामान्य होने का अनुमान है। हरियाणा से यमुना के माध्यम से आ रहे पानी में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने से वजीराबाद प्लांट में इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। लेकिन दिल्ली एवं हरियाणा के अधिकारियों ने मिलकर इस समस्या का समाधान कर लिया है। जल बोर्ड सूत्रों का कहना है कि शनिवार से पानी की सामान्य आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा सरकार पानी भेजने वाली दिल्ली ब्रांच के साथ मुनक और खुबरू के बीच मरम्मत कार्य करना चाहती थी। इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को पानी दिल्ली ब्रांच की जगह यमुना से भेजा जा रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खुबरू से जब पानी यमुना की तरफ भेजा गया तो इसमें अमोनिया का स्तर बढ़कर 6.5 पीपीएम हो गया। अमोनिया अधिक होने के चलते इस पानी का इस्तेमाल नहीं हो सका जिसकी वजह से पानी की दिक्कत पिछले कुछ दिनों से हो रही है। हरियाणा सरकार द्वारा पानी में अमोनिया की मात्रा कम करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली।इसलिए 22 जनवरी को तय किया गया कि नहर में होने वाले मरम्मत कार्य को बाद में किया जाएगा और पानी को यमुना की जगह सीएलसी से एक बार फिर शुरू किया गया है।

गुरुवार से यह मरम्मत कार्य बंद कर दिया गया है। सीएलसी के माध्यम से पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया गया है जो जल्द दिल्ली पहुंच जाएगा। उधर यमुना में हरियाणा के खुबरू से पानी नहीं डालने से अमोनिया की मात्रा भी घटने लगी है और शनिवार सुबह से इसका इस्तेमाल भी वजीराबाद प्लांट में होने लगेगा। इससे पानी की समस्या शनिवार से दूर होगी और लोगों को उचित मात्रा में पानी मिलने लगेगा।

बता दें, दिल्ली में इस समय पानी का गहरा संकट बना हुआ है, जिसके कारण शहर के नौ में से छह प्रमुख वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट या तो पूरी तरह बंद हैं या अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर रहे हैं। इस संकट की दो मुख्य वजहें हैं। पहली, यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे वजीराबाद और चंद्रावल जैसे प्लांट ठप हो गए हैं। दूसरी, हरियाणा में मुनक नहर की अचानक शुरू हुई मरम्मत के कारण कच्चे पानी की सप्लाई आधी रह गई है, जिससे हैदरपुर, द्वारका, बवाना और नांगलोई जैसे प्लांट प्रभावित हुए हैं। इस स्थिति का सबसे बुरा असर उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों पर पड़ा है। यहाँ तक कि लुटियंस दिल्ली (NDMC क्षेत्र) में भी पानी की सप्लाई में 45-50 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। हालांकि शनिवार से इस पानी की किल्लत दूर होने की बात कही जा रही है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।