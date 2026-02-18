Hindustan Hindi News
दिल्ली NCR वालों के लिए खुशखबरी! होली पर चलेंगी 300 स्पेशल ट्रेन

Feb 18, 2026 06:01 am IST
दिल्ली-एनसीआर से होली के असवर पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को जाएंगे। दैनिक रेलगाड़ियों में बिहार, यूपी, झारखंड आदि जाने के लिए सीट पहले ही फुल हो चुकी हैं। ऐसे में उत्तर रेलवे की ओर से होली पर 300 से ज्यादा विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी है।

बता दें कि बीते वर्ष फरवरी माह में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। इस साल 4 मार्च को होली का पर्व है जिसके लिए 28 फरवरी से ही लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने अपने विभिन्न स्टेशनों से लगभग 300 होली विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से बड़ी संख्या में रेलगाड़ियां आनंद विहार, नई दिल्ली और निजामुद्दीन से रवाना होंगी।

इनमें से लगभग 100 गाड़ियां अभी तक घोषित की जा चुकी हैं, जबकि अगले सप्ताह अन्य रेलगाड़ियों की भी घोषणा हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि बीते वर्ष होली के अवसर पर लगभग 250 विशेष रेलगाड़ियां परिचालित की गई थीं। इस वर्ष होली के मौके पर लोगों को अधिक भीड़ का सामना न करना पड़े, इसलिए गाड़ियों की संख्या लगभग 20 फीसदी बढ़ाई गई है।

इसके अलावा अगर किसी रूट पर अतिरिक्त यात्रियों की संख्या होगी तो उस रूट पर अनारक्षित रेलगाड़ी भी तुरंत चलाकर उस रूट की भीड़ को खत्म किया जाएगा।

दिल्ली के तीनों प्रमुख स्टेशनों पर एंबुलेंस के साथ डॉक्टरों को तैनात रखा जाएगा। किसी भी अप्रिय घटना के होने पर तुरंत यात्री को स्टेशन पर ही उपचार मिल सकेगा। इसके अलावा रेलवे अस्पताल में 30 बेड इस अवधि के दौरान आरक्षित रखने को कहा गया है। अगर किसी यात्री को उपचार की आवश्यकता पड़ी तो उसे तुरंत रेलवे अपने अस्पताल में बेड उपलब्ध कराएगा।

