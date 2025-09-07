दिल्ली बाढ़ पीड़ितों के लिए गुड न्यूज; 5 दिन बाद कम होकर 205.33 मीटर पर आई यमुना

दिल्ली बाढ़ पीड़ितों के लिए एक गुड न्यूज है। रविवार को दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर घटकर खतरे के निशान 205.33 मीटर पर आ गया। बता दें कि ऐसा यमुना के खतरे के निशान को पार करने के 5 दिन बाद हुआ है।

दिल्ली वालों के लिए एक गुड न्यूज है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर घटकर खतरे के निशान 205.33 मीटर पर आ गया। ऐसा यमुना के खतरे के निशान को पार करने के 5 दिन बाद हुआ है। बता दें कि गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद से जलस्तर में कमी देखी जा रही है।

घट कर 205.33 मीटर पर पहुंचा जलस्तर अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में रविवार रात 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर यमुना के जलस्तर के लिए खतरे का निशान 205.33 मीटर है। दिल्ली में जब यमुना का पानी 206 मीटर पर पहुंचता है तब बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है।

पुराने लोहे के पुल से ट्रेनों की आवाजाही शुरू दिल्ली में यमुना के लिए चेतावनी का निशान 204.50 मीटर है। यमुना नदी ने दिल्ली में मंगलवार को खतरे के निशान को पार कर लिया था। इसकी वजह से पुराने रेलवे पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। अब यमुना पर बने पुराने लोहे के पुल से रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही रद्द की गई कई गाड़ियों को भी वापस बहाल कर दिया गया है।

बाढ़ से 10 हजार लोग विस्थापित बता दें कि यमुना नदी के उफान के चलते आई बाढ़ के कारण लगभग 10 हजार लोग विस्थापित हुए हैं। बाढ़ से यमुना के किनारों के कई इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को अस्थायी रूप से ठहराने के लिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, मोरी गेट के पास और मयूर विहार के इलाकों में कैंप लगाए गए हैं।